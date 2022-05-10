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Печенье в виде бантиков "За 5 минут" – любимый рецепт из детства

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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10 мая, 12:21
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Тесто замешивается на сметане и сливочном масле. В качестве начинки нужно очень густое варенье или джем
Печенье "За 5 минут" - рецепт из детства
Печенье "За 5 минут" - рецепт из детства

Домашнее печенье, тем более из кулинарных тетрадей мам и бабушек, особенно вкусное. У каждого из них может быть одинаковый список ингредиентов, а вот название каждая хозяйка давала свое.

Это печенье многим может быть известно, еще и как "Пятиминутка" или "Минутка". Дело в том, что тесто для него готовится быстро, ему даже не понадобится отдых. После соединения мучной и масляной смеси можно приступать к работе.

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Важно, чтобы варенье было очень густым, так вы избежите его протекания.

Рецепт с канала Калнина Наталья.

Печенье "За 5 минут" с джемом

Печенье "За 5 минут" с джемом
Печенье "За 5 минут" с джемом / Фото: Калнина Наталья

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Ингредиенты:

  • мука – 350 г;
  • сливочное масло – 120 г;
  • сметана -100 г;
  • сахар – 50 г;
  • яйцо;
  • сода – 1/2 ч. л.;
  • соль – 1/4 ч. л.

Многие могут помнить интересный пирог, который замешивался на сухом киселе. Подробности читайте здесь.

Как приготовить:

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  1. Просеять муку, натереть холодной сливочное масло. Перетереть руками.
  2. Отдельно соединить яйцо, сметану и сахар. Добавить соль, гашеную соду, перемешать.
  3. Добавить смесь к муке с маслом. Замесить тесто. При необходимости добавить муку.
  4. Тесто разделить на три части, раскатать в тонкие пласты толщиной 3-4 мм.
  5. Разрезать на квадраты 5 на 5 см. Выложить джем, скрепить противоположные края с одной стороны.
  6. Выпекать при 180 градусах 10-15 минут.

Рецепт запорожский бубликов найдете в этом материале.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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