Печенье в виде бантиков "За 5 минут" – любимый рецепт из детства

Домашнее печенье, тем более из кулинарных тетрадей мам и бабушек, особенно вкусное. У каждого из них может быть одинаковый список ингредиентов, а вот название каждая хозяйка давала свое.
Это печенье многим может быть известно, еще и как "Пятиминутка" или "Минутка". Дело в том, что тесто для него готовится быстро, ему даже не понадобится отдых. После соединения мучной и масляной смеси можно приступать к работе.
Важно, чтобы варенье было очень густым, так вы избежите его протекания.
Рецепт с канала Калнина Наталья.
Печенье "За 5 минут" с джемом
Ингредиенты:
- мука – 350 г;
- сливочное масло – 120 г;
- сметана -100 г;
- сахар – 50 г;
- яйцо;
- сода – 1/2 ч. л.;
- соль – 1/4 ч. л.
Многие могут помнить интересный пирог, который замешивался на сухом киселе. Подробности читайте здесь.
Как приготовить:
- Просеять муку, натереть холодной сливочное масло. Перетереть руками.
- Отдельно соединить яйцо, сметану и сахар. Добавить соль, гашеную соду, перемешать.
- Добавить смесь к муке с маслом. Замесить тесто. При необходимости добавить муку.
- Тесто разделить на три части, раскатать в тонкие пласты толщиной 3-4 мм.
- Разрезать на квадраты 5 на 5 см. Выложить джем, скрепить противоположные края с одной стороны.
- Выпекать при 180 градусах 10-15 минут.
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