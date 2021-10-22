Печенье на Хэллоуин – как приготовить воздушные "Привидения" с миндальным вкусом

Легкое, воздушное, милое – это безе "Привидения" со вкусом миндаля нужно обязательно приготовить к Хэллоуину. Вам понадобятся только три основных ингредиента. Из особенных – ванильный и миндальный экстракт.
Автор рецепта, вероятно, испытав вкус этой сладости на себе, уверяет – воздушное печенье-безе разлетится со стола за считаные минуты. Так что если ищете интересное решение для выпечки на Хэллоуин – это очень достойный вариант.
Печенье-безе "Привидения"
Ингредиенты:
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- 4 крупных яичных белка;
- по 1 ч. л. разрыхлителя, миндального экстракта;
- полстакана сахара;
- ⅔ стакана сахарной пудры;
- 3 ч. л. ванильного экстракта;
- 2 ч. л. шоколадной стружки.
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 225 градусов. Выстелите 2 больших противня пергаментной бумагой.
- Смешайте яичные белки и разрыхлитель в большой миске, взбейте миксером на средней скорости до образования мягких пиков.
- Увеличьте скорость до высокой и постепенно добавляйте сахарный песок, а затем сахарную пудру, по 1 столовой ложке за раз, взбивая до образования жестких пиков. Добавьте экстракт ванили и миндаля и перемешайте до однородности.
- Перелейте тесто в кондитерский мешок с большим круглым наконечником. (Мешок можно сделать из плотного пакета). Отсадите безе, вращая кончиком кондитерского мешка, чтобы получилось "привидение".
- Выпекайте в течение полутора часов. Выключите духовку, охладите безе в закрытой духовке.
- Растопите шоколад на водяной бане, нарисуйте "глаза" и "рот". Дайте остыть 5 минут.