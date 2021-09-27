Печенье от Джейми Оливера – понадобится белый шоколад, клюква и полчаса времени

Нужны будут еще овсяные хлопья. Идеально, если после замеса тесто некоторое время побудет в холодильнике. Так печенье станет рассыпчатей и сочней. Если клюквы не нашлось, то может подойти вишня