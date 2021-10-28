Печенье "Пальцы ведьмы" на Хэллоуин – рецепт самой устрашающей выпечки

История умалчивает, кто и когда поделился рецептом этого практически анатомического печенья. Пожалуй, это одна из самых ярких к Хэллоуину среди другой пугающей выпечки.
Фудблогер и автор рецепта – gusto_story – пишет, что "пальцы" хорошо увеличиваются во время выпекания и это стоит учесть при раскатке теста.
Печенье "Пальцы ведьмы" на Хэллоуин
Ингредиенты:
- 180 г сливочного масла;
- 120 г сахарной пудры;
- 1 яйцо;
- 300 г муки + на раскатку;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- цедра 1 апельсина;
- ванилин, щепотка соли;
- шоколад и миндаль для украшения.
Как приготовить:
- Сливочное масло комнатной температуры взбейте миксером с щепоткой соли, сахарной пудрой и ванилью. Масса должна посветлеть.
- Вбейте яйцо, добавьте мелко натертую цедру апельсина и еще раз хорошо взбейте.
- Просейте муку с разрыхлителем и быстро замесите нелипкое песочное тесто. Заверните в пленку и уберите на 1 час в холодильник.
- Затем, отщипывая от теста по небольшому кусочку, скатайте его в тонкую колбаску длиной с палец, переложите на пергамент и сделайте 2 углубления, чтобы выделить "фаланги". Ножом сделайте небольшие надрезы ("морщинки"), а миндаль будет служить "ногтем".
- Выпекайте вместе с миндалем в заранее разогретой до 180 градусов духовке 10 минут до румяного цвета.
- Дайте немного остыть, выньте миндаль из углубления, немного наполните его растопленным шоколадом и верните обратно.
- "Морщинки" можно немного выделить при помощи кисточки и какао.