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Печенье "Пальцы ведьмы" на Хэллоуин – рецепт самой устрашающей выпечки

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
28 октября, 16:11
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Это печенье максимально песочное и нежное одновременно. В качестве "ногтя" – миндаль, "морщинки" можно выделить с помощью какао
Печенье "Пальцы Ведьмы"
Печенье "Пальцы Ведьмы" / Фото: instagram.com/gusto_story/

История умалчивает, кто и когда поделился рецептом этого практически анатомического печенья. Пожалуй, это одна из самых ярких к Хэллоуину среди другой пугающей выпечки.

Фудблогер и автор рецепта – gusto_story – пишет, что "пальцы" хорошо увеличиваются во время выпекания и это стоит учесть при раскатке теста.

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Печенье "Пальцы ведьмы" на Хэллоуин

Ингредиенты:

  • 180 г сливочного масла;
  • 120 г сахарной пудры;
  • 1 яйцо;
  • 300 г муки + на раскатку;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • цедра 1 апельсина;
  • ванилин, щепотка соли;
  • шоколад и миндаль для украшения.

Как приготовить:

  1. Сливочное масло комнатной температуры взбейте миксером с щепоткой соли, сахарной пудрой и ванилью. Масса должна посветлеть.
  2. Вбейте яйцо, добавьте мелко натертую цедру апельсина и еще раз хорошо взбейте.
  3. Просейте муку с разрыхлителем и быстро замесите нелипкое песочное тесто. Заверните в пленку и уберите на 1 час в холодильник.
  4. Затем, отщипывая от теста по небольшому кусочку, скатайте его в тонкую колбаску длиной с палец, переложите на пергамент и сделайте 2 углубления, чтобы выделить "фаланги". Ножом сделайте небольшие надрезы ("морщинки"), а миндаль будет служить "ногтем".
  5. Выпекайте вместе с миндалем в заранее разогретой до 180 градусов духовке 10 минут до румяного цвета.
  6. Дайте немного остыть, выньте миндаль из углубления, немного наполните его растопленным шоколадом и верните обратно.
  7. "Морщинки" можно немного выделить при помощи кисточки и какао.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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