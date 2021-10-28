Печенье "Пальцы ведьмы" на Хэллоуин – рецепт самой устрашающей выпечки

Это печенье максимально песочное и нежное одновременно. В качестве "ногтя" – миндаль, "морщинки" можно выделить с помощью какао

Печенье "Пальцы Ведьмы" / Фото: instagram.com/gusto_story/

История умалчивает, кто и когда поделился рецептом этого практически анатомического печенья. Пожалуй, это одна из самых ярких к Хэллоуину среди другой пугающей выпечки.

Фудблогер и автор рецепта – gusto_story – пишет, что "пальцы" хорошо увеличиваются во время выпекания и это стоит учесть при раскатке теста.

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Печенье "Пальцы ведьмы" на Хэллоуин

Ингредиенты:

180 г сливочного масла;

120 г сахарной пудры;

1 яйцо;

300 г муки + на раскатку;

1 ч. л. разрыхлителя;

цедра 1 апельсина;

ванилин, щепотка соли;

шоколад и миндаль для украшения.

Как приготовить: