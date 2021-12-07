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Печенье "Трюфель" на вареных желтках – рецепт самого нежного печенья детства

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
7 декабря, 10:29
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Вареные желтки придают максимально песочную текстуру, выпечка буквально тает во рту. Важно обсыпать "трюфели" какао, когда они еще теплые
Печенье "Трюфель"
Печенье "Трюфель" / Фото: instagram.com/elenohka0107

Это печенье примерно лет сорок тому назад было праздничным, как и печенье "Шишки", "Трюфели" выпекали к новогоднему столу.

Тогда, впрочем, как и сейчас, одноименные шоколадные конфеты стоили очень дорого, позволить их могли крайне редко.

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И эта цена вызвала волну экспериментов на советских кухнях – хозяйки пытались повторить дорогущие конфеты из того, что было в доме.

Ничего особенного в составе печенья "Трюфель" нет, но перед замесом теста нужно отварить три желтка.

Автор рецепта elenohka0107 настаивает – обсыпать печенье какао нужно еще теплым, так посыпка максимально прикрепится к выпечке.

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Печенье "Трюфель"

Ингредиенты для теста:

  • Вареные желтки – 3 шт.
  • Сахар – 60 г
  • Масло сливочное – 120 г
  • Мука – 150 г
  • Цедра лимона – 0, 5 ч. л.
  • Ванилин по желанию

Для обсыпки:

  • Какао, сахарная пудра – по 2 ст. л.

Как приготовить:

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  1. Желтки комнатной температуры растереть в крошку. Добавить масло комнатной температуры, цедру и сахар. Растереть до однородной массы.
  2. Добавить муку и замесить тесто. Долго мешать не нужно, тесто должно собраться в ком. Готовое тесто не рассыпается, отлично держит форму, очень мягкое.
  3. Разделить массу на одинаковые шарики и выложить на доску. Верхушку шарика можно вытянуть, придавая конусообразную форму. Убрать на 30 минут в морозилку.
  4. Духовку разогреть до 180 градусов. Выложить печенье на противень в шахматном порядке. Выпекать около 25 минут. Печенье должно подрумяниться.
  5. Какао с сахарной пудрой просеять. Обвалять в обсыпке еще теплое печенье.

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Ирина Маслова
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