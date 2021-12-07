Печенье "Трюфель" на вареных желтках – рецепт самого нежного печенья детства

Это печенье примерно лет сорок тому назад было праздничным, как и печенье "Шишки", "Трюфели" выпекали к новогоднему столу.
Тогда, впрочем, как и сейчас, одноименные шоколадные конфеты стоили очень дорого, позволить их могли крайне редко.
И эта цена вызвала волну экспериментов на советских кухнях – хозяйки пытались повторить дорогущие конфеты из того, что было в доме.
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Ничего особенного в составе печенья "Трюфель" нет, но перед замесом теста нужно отварить три желтка.
Автор рецепта elenohka0107 настаивает – обсыпать печенье какао нужно еще теплым, так посыпка максимально прикрепится к выпечке.
Печенье "Трюфель"
Ингредиенты для теста:
- Вареные желтки – 3 шт.
- Сахар – 60 г
- Масло сливочное – 120 г
- Мука – 150 г
- Цедра лимона – 0, 5 ч. л.
- Ванилин по желанию
Для обсыпки:
- Какао, сахарная пудра – по 2 ст. л.
Как приготовить:
- Желтки комнатной температуры растереть в крошку. Добавить масло комнатной температуры, цедру и сахар. Растереть до однородной массы.
- Добавить муку и замесить тесто. Долго мешать не нужно, тесто должно собраться в ком. Готовое тесто не рассыпается, отлично держит форму, очень мягкое.
- Разделить массу на одинаковые шарики и выложить на доску. Верхушку шарика можно вытянуть, придавая конусообразную форму. Убрать на 30 минут в морозилку.
- Духовку разогреть до 180 градусов. Выложить печенье на противень в шахматном порядке. Выпекать около 25 минут. Печенье должно подрумяниться.
- Какао с сахарной пудрой просеять. Обвалять в обсыпке еще теплое печенье.
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