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Пересолили еду? 10 лайфхаков, которые помогут быстро это исправить

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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31 марта, 17:46
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Это не только о том, чтобы добавить воды в пересоленные первые блюда. Значительно сократить пересол помогут немного сливочного масла или сливок, сок лимона или лимонная кислота
Как исправить пересоленную еду
Как исправить пересоленную еду / Фото: freepik.com

Большинство тех, кто называет себя мастером готовки знают, как даже самые недорогие ингредиенты превратить в отличную еду, например, рыбу.

Это касается и добавления соли. Мы абсолютно уверенны, сколько ее нужно класть. Но случается так, что вдруг еда пересолена.

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Конечно, можно добавить воды – это проверенный способ, но тогда и само блюдо становится или очень пресным, или меняет консистенцию. Поэтому важно знать и другие способы, как спасти пересоленную еду.

Как исправить вкус пересоленной еды

Фото: freepik.com

Лайфхак №1. Добавьте воды

Одно из быстрых решений для пересоленных бульонов или жидких блюд – это добавить воды. Допустим, вы приготовили азиатский суп с лапшой и немного переборщили с солью.

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Просто налейте немного холодной воды и снова доведите до кипения. Чтобы выровнять вкус в блюде, добавьте специи. Важно контролировать их количество.

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Лайфхак №2. Добавить кислоты (лимонной или лимонный сок)

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Лимонный сок способен нейтрализовать лишнюю соль в картофеле или рыбе. Добавлять лимонный сок нужно осторожно – по капле. И каждый раз проверять вкус.

Лайфхак №3. Промыть под водой

Пересоленные овощи, крупы, макароны можно промыть под проточной водой. Можно также повторно залить водой, довести до кипения и дать постоять пару минут. Вода впитает излишки соли из продуктов.

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Лайфхак №4. Добавить сливки или сливочное масло

Добавление сливочного компонента поможет сделать вкус блюда более мягким.

Например, вы пересолили курицу, немного сливок или сливочного масла значительно снизят уровень соли. И еще – сделают ваше мясо более нежным.

Лайфхак №5. Добавить чего-нибудь сладкого (меда или моркови)

Мед, немного сахара и морковь помогут убрать лишнюю соль в соусах или супе. Как и кислые продукты (сок лимона), сладкие также добавляйте понемногу.

Лайфхак №6. Добавьте крахмалистые продукты

Некоторые продукты способны впитывать излишки соли. Это картофель, крахмалистые крупы, макаронные изделия, свежая зелень.

В пересоленные первые блюда можно положить несколько измельченных картофелин или 100 граммов риса. Они впитают в себя лишнюю соль.

Если картофель или рис в блюде лишние, то положите картофелину целиком, чтобы потом ее достать, а крупы поместите в суп в тканевом мешочке.

Лайфхак № 7. Добавьте в пересоленное блюдо овощи или крупу

Это хорошо работает с мясом. В фарш можно добавить тертый сырой картофель, репчатый лук, кабачок, морковь или отварной рис. В блюда из мяса или рыбы – сырые овощи и потушить. Так получите основное блюдо и овощной гарнир.

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Лайфхак №8. Замочите купленную ветчину

Если вы купили в магазине ветчину или бекон, и они пересолены, залейте их водой и оставьте на пару часов. Избыток соли заберет вода.

Лайфхак №9. Следите за ингредиентами

Когда в рецепте блюда присутствует соевый соус, оливки, каперсы, рыбные консервы, то и солить, соответственно, нужно меньше.

Всегда учитывайте наличие соленых ингредиентов в рецептуре.

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Лайфхак №10. Переработайте пересоленное блюдо

Например, из пересоленного фарша можно сделать начинку для пирога, а пересоленный вареный картофель измельчить и пустить на начинку для пирожков или вареников.

По материалам: Еpicurious.com.

Ирина Маслова
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