Персиковый бисквит с белым шоколадом – простой рецепт изысканной выпечки

Кожицу с персиков для этого пирога лучше снять, чтобы он раскрыл свой вкус в бисквите. С обычной мукой можно взять часть рисовой или овсяной. Шоколад все-таки лучше белый, с ним пирог красивее