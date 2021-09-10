Персиковый бисквит с белым шоколадом – простой рецепт изысканной выпечки

Если вам поддалось искусство выпекать идеальные бисквиты, то воспроизвести этот рецепт будет легко. Персики для него берите плотные, они должны удерживать свою форму во время выпекания, с них нужно снять кожицу, так фрукт будет нежнее. За счет того, что в рецепте есть белый шоколад, то количество сахара стоит регулировать. Бисквит с персиками и шоколадом обязательно пополнит список вашей любимой подобной выпечки.
Персиковый бисквит с белым шоколадом
Ингредиенты
- 240 г сливочного масла
- 200 г сахарной пудры или коричневый сахар
- 3 яйца
- 200 г персиков
- 100 г белого шоколада, крупно нарезанного
- 200 г муки, смешанной с 1 ч. л. соды
Способ приготовления
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- Разогрейте духовку до 190 градусов.
- Взбейте масло и сахар в миске с помощью миксера или венчика.
- Добавляйте яйца по одному, взбивая до однородной массы после каждого добавления. Добавьте муку с содой и перемешайте до однородного состояния. Осторожно добавьте белый шоколад.
- Вылейте тесто в подготовленную форму. Выпекать 40-45 минут.
- Охладите в форме в течение 10 минут, прежде чем вынуть бисквит и нарезать квадратами.
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