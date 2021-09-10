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Персиковый бисквит с белым шоколадом – простой рецепт изысканной выпечки

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
10 сентября, 14:52
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Кожицу с персиков для этого пирога лучше снять, чтобы он раскрыл свой вкус в бисквите. С обычной мукой можно взять часть рисовой или овсяной. Шоколад все-таки лучше белый, с ним пирог красивее
Персиковый бисквит с белым шоколадом
Персиковый бисквит с белым шоколадом / Фото: www.bbc.co.uk

Если вам поддалось искусство выпекать идеальные бисквиты, то воспроизвести этот рецепт будет легко. Персики для него берите плотные, они должны удерживать свою форму во время выпекания, с них нужно снять кожицу, так фрукт будет нежнее. За счет того, что в рецепте есть белый шоколад, то количество сахара стоит регулировать. Бисквит с персиками и шоколадом обязательно пополнит список вашей любимой подобной выпечки.

Персиковый бисквит с белым шоколадом

Ингредиенты

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  • 240 г сливочного масла
  • 200 г сахарной пудры или коричневый сахар
  • 3 яйца
  • 200 г персиков
  • 100 г белого шоколада, крупно нарезанного
  • 200 г муки, смешанной с 1 ч. л. соды

Способ приготовления

  1. Разогрейте духовку до 190 градусов.
  2. Взбейте масло и сахар в миске с помощью миксера или венчика.
  3. Добавляйте яйца по одному, взбивая до однородной массы после каждого добавления. Добавьте муку с содой и перемешайте до однородного состояния. Осторожно добавьте белый шоколад.
  4. Вылейте тесто в подготовленную форму. Выпекать 40-45 минут.
  5. Охладите в форме в течение 10 минут, прежде чем вынуть бисквит и нарезать квадратами.

Как приготовить легендарный десерт – персик "Мельба" – узнаете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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