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Первые весенние кабачки – классический рецепт с чесноком и майонезом

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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25 апреля, 13:43
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Майонез можно заменить сметаной или сделать соус на их основе. К муке, в которой будут обжариваться кабачки, добавьте кунжут по вкусу
Кабачки с майонезом и чесноком
Кабачки с майонезом и чесноком / Фото: Depositphotos

Еще совсем недавно популярным из овощей были разнообразные маринованные закуски. Весенние овощи используются в салатах или готовятся на сковороде.

Простой классический рецепт с первыми в сезоне кабачками – обжарить их в муке и яйце и подать с майонезом, чесноком и зеленью.

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На канале MarinaStar81 предлагают добавить к муке кунжут, так кабачки получат особенный привкус.

Жареные кабачки с майонезом и чесноком

Жареные кабачки на сковороде
Жареные кабачки на сковороде / Фото: Depositphotos

Ингредиенты на один кабачок:

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  • кабачок;
  • 2 яйца;
  • мука;
  • соль, перец;
  • майонез или сметана;
  • укроп, чеснок, кунжут.

Здесь читайте, как сделать полезный овощной паштет по рецепту Григория Германа.

Как приготовить:

  1. Яйца взбить с солью, перцем и другими специями. В муку добавить кунжут и перемешать.
  2. Кабачок нарезать на кружочки толщиной до полсантиметра.
  3. Разогреть растительное масло на сковороде.
  4. Кружок кабачка опустить в муку (лишнюю струсить), затем – в яйцо. Обжарить до готовности.
  5. Чеснок пропустить через пресс или натереть. Нарезать зелень мелко.
  6. Кабачки выложить на тарелку, намазать майонезом или сметаной, выложить чеснок и зелень.

А здесь узнаете, как приготовить цветную капусту, которая запекается с другими овощами.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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