Первые весенние кабачки – классический рецепт с чесноком и майонезом

Майонез можно заменить сметаной или сделать соус на их основе. К муке, в которой будут обжариваться кабачки, добавьте кунжут по вкусу

Кабачки с майонезом и чесноком / Фото: Depositphotos

Еще совсем недавно популярным из овощей были разнообразные маринованные закуски. Весенние овощи используются в салатах или готовятся на сковороде.

Простой классический рецепт с первыми в сезоне кабачками – обжарить их в муке и яйце и подать с майонезом, чесноком и зеленью.

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На канале MarinaStar81 предлагают добавить к муке кунжут, так кабачки получат особенный привкус.

Жареные кабачки с майонезом и чесноком

Жареные кабачки на сковороде / Фото: Depositphotos

Ингредиенты на один кабачок:

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кабачок;

2 яйца;

мука;

соль, перец;

майонез или сметана;

укроп, чеснок, кунжут.

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Как приготовить:

Яйца взбить с солью, перцем и другими специями. В муку добавить кунжут и перемешать. Кабачок нарезать на кружочки толщиной до полсантиметра. Разогреть растительное масло на сковороде. Кружок кабачка опустить в муку (лишнюю струсить), затем – в яйцо. Обжарить до готовности. Чеснок пропустить через пресс или натереть. Нарезать зелень мелко. Кабачки выложить на тарелку, намазать майонезом или сметаной, выложить чеснок и зелень.

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