Пхали из белокочанной капусты – простой рецепт грузинской закуски

Капуста, в нашем случае белокочанная, используется в кухнях многих стран. В Греции ее тушат с рисом, в Грузии готовят один из вкусных вариантов их известной закуски пхали.
Особенность этой закуски – большое количество грецких орехов и свежая кинза.
Автор рецепта – cookingwithfrancoandmarta – советует такие пропорции капусты и орехов. Овоща должно быть в четыре раза больше, чем орехов.
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Пхали из белокочанной капусты
Ингредиенты:
- капуста – 800 г;
- грецкие орехи – 200 г;
- свежая кинза – 50 г;
- чеснок – 4 зуб.;
- винный уксус – 2 ст. л.;
- кориандр;
- луковица;
- зерна граната – по желанию;
- соль, красный перец.
Из белокочанной капусты получается отличная запеканка. Как ее сделать – смотрите здесь.
Как приготовить:
- Капусту разделить на четыре части. Удалить кочерыжку. Разделить на листья.
- Отварить в подсоленной воде. После закипания воды варить 5 минут. Остудить.
- Измельчить в мясорубке или комбайне. Слить жидкость через сито.
- Тем временем орехи, лук, чеснок, кинзу, чайную ложку кориандра, соль, красный перец и винный уксус соединить и измельчить.
- Смешать ореховую начинку с пюре из капусты. Добавить зерна граната и перемешать.
Здесь увидите, как приготовить пхали из капусты.