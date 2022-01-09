Пицца по-флорентийски – рецепт отличного сочетания шпината и яиц в начинке

Второе имя этой пиццы фиорентина. Сейчас уже никто не скажет, родилась ли она во Флоренции или окрестностях и как кому-то пришло в голову приготовить пиццу со шпинатом.
Возможно, у большинства есть предпочтения готовить пиццу быстро, сейчас вместо теста многие используют тертый картофель. В этом рецепте все традиционно – тесто нужно замесить и оставить отдыхать на 15-20 минут.
Конечно, без томатной пасты, которая покроет основу, и орегано не обойтись. Ну и моцарелла, она выгодно будет смотреться на слегка обжаренном шпинате.
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Рецепт взят у сайта Goodhousekeeping.com.
Пицца по-флорентийски
Ингредиенты:
- 125 г муки, плюсна обвалку;
- ½ ч. л. сухих дрожжей;
- 100 мл оливкового масла;
- 1 лук, тонко нарезанный;
- 80 г шпината;
- 2 ст. л. томатной пасты;
- ½ ч. л. сушеного орегано;
- 125 г моцареллы, мелко нарезанной;
- 2 большие яйца.
Как приготовить:
- Насыпьте муку, дрожжи и соль в большую миску. Добавьте 75 мл теплой воды и 2 столовые ложки оливкового масла. Замесите мягкое тесто, оно не должно липнуть к рукам.
- На рабочей поверхности, присыпанной мукой, месите в течение 10 минут. Сформируйте шар, положите обратно в миску и накройте пищевой пленкой. Оставьте на 15 минут.
- Разогрейте духовку до 220 градусов.
- Обжарьте лук на оливковом масле в течение 15 минут. Добавьте шпинат и готовьте еще 2-3 минуты.
- Смешайте томатную пасту, орегано, 2 столовых ложки масла и другие специи по вкусу.
- Присыпьте мукой противень. Раскатайте тесто на слегка посыпанной мукой поверхности, чтобы получился прямоугольник, и переложите на противень. Выпекайте 5 минут, затем снизьте температуру до 180 градусов и выпекайте еще несколько минут.
- Распределите томатную смесь по основе, не доходя до краев. Сверху выложите моцареллу, а затем лук со шпинатом.
- Разбейте яйца на расстоянии и верните в духовку на 15-20 минут, пока пицца не станет золотистой, а яйца не приготовятся.
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