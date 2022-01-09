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СЕГОДНЯ Еда

Пицца по-флорентийски – рецепт отличного сочетания шпината и яиц в начинке

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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9 января, 18:01
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И да, эту пиццу можно считать практически диетической. Сколько вы возьмете шпината – значения не имеет. Главное, чтобы в процессе приготовления желток оставался сырым, а белок лишь слегка схватился
Пицца по-флорентийски
Пицца по-флорентийски / Фото: www.discovergreatveg.co.uk

Второе имя этой пиццы фиорентина. Сейчас уже никто не скажет, родилась ли она во Флоренции или окрестностях и как кому-то пришло в голову приготовить пиццу со шпинатом.

Возможно, у большинства есть предпочтения готовить пиццу быстро, сейчас вместо теста многие используют тертый картофель. В этом рецепте все традиционно – тесто нужно замесить и оставить отдыхать на 15-20 минут.

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Конечно, без томатной пасты, которая покроет основу, и орегано не обойтись. Ну и моцарелла, она выгодно будет смотреться на слегка обжаренном шпинате.

Рецепт взят у сайта Goodhousekeeping.com.

Пицца по-флорентийски

Ингредиенты:

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  • 125 г муки, плюсна обвалку;
  • ½ ч. л. сухих дрожжей;
  • 100 мл оливкового масла;
  • 1 лук, тонко нарезанный;
  • 80 г шпината;
  • 2 ст. л. томатной пасты;
  • ½ ч. л. сушеного орегано;
  • 125 г моцареллы, мелко нарезанной;
  • 2 большие яйца.

Как приготовить:

  1. Насыпьте муку, дрожжи и соль в большую миску. Добавьте 75 мл теплой воды и 2 столовые ложки оливкового масла. Замесите мягкое тесто, оно не должно липнуть к рукам.
  2. На рабочей поверхности, присыпанной мукой, месите в течение 10 минут. Сформируйте шар, положите обратно в миску и накройте пищевой пленкой. Оставьте на 15 минут.
  3. Разогрейте духовку до 220 градусов.
  4. Обжарьте лук на оливковом масле в течение 15 минут. Добавьте шпинат и готовьте еще 2-3 минуты.
  5. Смешайте томатную пасту, орегано, 2 столовых ложки масла и другие специи по вкусу.
  6. Присыпьте мукой противень. Раскатайте тесто на слегка посыпанной мукой поверхности, чтобы получился прямоугольник, и переложите на противень. Выпекайте 5 минут, затем снизьте температуру до 180 градусов и выпекайте еще несколько минут.
  7. Распределите томатную смесь по основе, не доходя до краев. Сверху выложите моцареллу, а затем лук со шпинатом.
  8. Разбейте яйца на расстоянии и верните в духовку на 15-20 минут, пока пицца не станет золотистой, а яйца не приготовятся.

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Ирина Маслова
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