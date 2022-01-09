Пицца по-флорентийски – рецепт отличного сочетания шпината и яиц в начинке

И да, эту пиццу можно считать практически диетической. Сколько вы возьмете шпината – значения не имеет. Главное, чтобы в процессе приготовления желток оставался сырым, а белок лишь слегка схватился

Пицца по-флорентийски / Фото: www.discovergreatveg.co.uk

Второе имя этой пиццы фиорентина. Сейчас уже никто не скажет, родилась ли она во Флоренции или окрестностях и как кому-то пришло в голову приготовить пиццу со шпинатом.

Возможно, у большинства есть предпочтения готовить пиццу быстро, сейчас вместо теста многие используют тертый картофель. В этом рецепте все традиционно – тесто нужно замесить и оставить отдыхать на 15-20 минут.

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Конечно, без томатной пасты, которая покроет основу, и орегано не обойтись. Ну и моцарелла, она выгодно будет смотреться на слегка обжаренном шпинате.

Рецепт взят у сайта Goodhousekeeping.com.

Пицца по-флорентийски

Ингредиенты:

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125 г муки, плюсна обвалку;

½ ч. л. сухих дрожжей;

100 мл оливкового масла;

1 лук, тонко нарезанный;

80 г шпината;

2 ст. л. томатной пасты;

½ ч. л. сушеного орегано;

125 г моцареллы, мелко нарезанной;

2 большие яйца.

Как приготовить: