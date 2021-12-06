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Пицца-пятиминутка, чтобы вкусно и без хлопот отпраздновать праздник этого блюда

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
6 декабря, 18:30
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Тесто для этой пиццы замешивается на сметане и муке и жарится на сковороде. Пиццу-блин нужно смазать кетчупом или томатной пастой. Начинка – все, что вы любите
Пицца-пятиминутка
Пицца-пятиминутка / Фото: instagram.com/nataly_oleneva

Чтобы отпраздновать Международный день пиццы, который отмечается 6 декабря, можно пойти двумя путями.

Заказать пиццу с доставкой или приготовить самостоятельно. Причем за 5 минут. Есть много способов сделать это без запекания.

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Для пиццы-пятиминутки не нужно долго замешивать тесто, оно взбивается из муки, сметаны и яиц. Затем нужно вылить его на сковороду, выложить начинку и готовиться ее съесть.

Автор рецепта nataly_oleneva готовит из этих ингредиентов сразу две пиццы, начинки для них выбирайте по своему вкусу.

Пицца-пятиминутка

Ингредиенты:

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  • Сметана 20%, мука – по 8 ст. л.
  • Яйца – 2 шт.
  • Соль, перец
  • Разрыхлитель – половина ч. л.
  • Кетчуп или томатная паста
  • Твердый сыр
  • Начинка – по вашему вкусу

Как приготовить:

  1. Смешать сметану, яйца, взбить венчиком. Добавить соль и перец.
  2. Добавить муку и разрыхлитель, перемешать.
  3. Вылить тесто на разогретую сковородку, смазать кетчупом и выложить начинку.
  4. Посыпать тертым сыром, накрыть крышкой и готовить на медленном огне 5-7 минут.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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