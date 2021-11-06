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Пицца с начинкой, как у бургера – рецепт для двойного удовольствия

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
6 ноября, 17:01
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Тесто для пиццы можно приготовить самостоятельно, а можно купить готовое. В качестве начинки – говяжий фарш, соленые огурцы, латук, кольца лука и сыр. По желанию добавьте немного жареного бекона
Пицца с начинкой, как у бургера
Пицца с начинкой, как у бургера / Фото: foxeslovelemons.com

Многие несколько скептически относятся к домашней пицце. Мол, все равно она не такая, как в специализированных заведениях.

Очень зря, ведь мы сами контролируем количество и сочетание ингредиентов для начинки. И можем сделать что-то такое, что вряд ли подадут в пиццериях.

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Рецепт от Foxeslovelemons.com удовлетворит всех, кто обожает фастфуд, но при этом тщательно отбирает и контролирует качество ингредиентов. И очень может быть, что эта начинка для пиццы станет одной из любимых домашних.

Пицца с начинкой, как у бургера

Ингредиенты:

  • Тесто для пиццы
  • Говяжий фарш
  • Лук
  • Твердый сыр
  • Латук
  • Помидор
  • Соленые огурцы
  • Ломтики бекона – по желанию
  • Майонез, кетчуп, горчица
  • Семена кунжута
  • Соль, перец, специи

Как приготовить:

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  1. Если используете готовое тесто, то его нужно слегка подрумянить в духовке. Как только корочка немного подрумянится, намазать тонким слоем майонеза и посыпать кунжутом.
  2. Фарш со специями обжарить до готовности, сыр натереть, огурцы, лук и помидоры нарезать полукольцами. Если используете бекон, слегка обжарьте его с двух сторон.
  3. На пиццу выложить фарш и лук, посыпать тертым сыром. Вернуть в духовку, разогретую до 180 градусов на 5-7 минут.
  4. Украсить пиццу латуком, помидорами и солеными огурцами, полить кетчупом и горчицей перед подачей.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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