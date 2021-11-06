Пицца с начинкой, как у бургера – рецепт для двойного удовольствия

Тесто для пиццы можно приготовить самостоятельно, а можно купить готовое. В качестве начинки – говяжий фарш, соленые огурцы, латук, кольца лука и сыр. По желанию добавьте немного жареного бекона

Пицца с начинкой, как у бургера / Фото: foxeslovelemons.com

Многие несколько скептически относятся к домашней пицце. Мол, все равно она не такая, как в специализированных заведениях.

Очень зря, ведь мы сами контролируем количество и сочетание ингредиентов для начинки. И можем сделать что-то такое, что вряд ли подадут в пиццериях.

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Рецепт от Foxeslovelemons.com удовлетворит всех, кто обожает фастфуд, но при этом тщательно отбирает и контролирует качество ингредиентов. И очень может быть, что эта начинка для пиццы станет одной из любимых домашних.

Пицца с начинкой, как у бургера

Ингредиенты:

Тесто для пиццы

Говяжий фарш

Лук

Твердый сыр

Латук

Помидор

Соленые огурцы

Ломтики бекона – по желанию

Майонез, кетчуп, горчица

Семена кунжута

Соль, перец, специи

Как приготовить:

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