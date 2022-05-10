Пицца в хлебных кубиках – рецепт фуд-тренда, который удивил миллионы

Как только не ухищряются превратить классическую пиццу во что-то действительно неожиданное. Зачастую к таким экспериментам прибегают в азиатских странах. О трендовой в TikTok из Вьетнама мы рассказывали, теперь будем знакомиться с южнокорейской пиццей в кубиках.
Нужна буханка хлеба, целая и не нарезанная. Желательно, чтобы хлеб был не слишком мягким, так его будет легче резать.
В качестве начинки предлагается картофельное пюре, ветчина, сыр.
Пиццу в кубиках можно использовать сразу в трех направлениях – в качестве перекуса, еды в дорогу и даже как праздничную горячую закуску.
Рецепт, который посмотрели больше миллиона человек, нашли на канале 쿠킹하루 Cooking Haru.
Пицца в кубиках
Ингредиенты:
- белый хлеб;
- картофельное пюре;
- ветчина;
- сыр;
- томатная паста;
- зелень, соль, перец.
Если все же захотите испечь пиццу классической формы, то здесь найдете рецепт самой тонкой основы для нее.
Как приготовить:
- Хлеб нарезать крупными кубиками, убрать мякиш внутри каждого кубика.
- Картофель отварить, измельчить в пюре. Добавить специи, перемешать. Разложить в картофельные кубики.
- Ветчину нарезать мелко и смешать с томатной пастой. Выложить на картофельное пюре.
- Сверху разложить тертый сыр и зелень.
- Запекать в духовке, разогретой до 190 градусов, 10-12 минут.
Подробней об этом интересном фуд-тренде смотрите в видео ниже.
Здесь узнаете, как приготовить красивую пиццу по-флорентийски. Для нее нужны яйца и шпинат.