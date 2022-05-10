Еда
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🙏 9 мая ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис

Начинки для пиццы

Полезный завтрак

Без сахара и муки

Оладьи из капусты

Воздушное пюре

Сытный ужин
СЕГОДНЯ Еда

Пицца в хлебных кубиках – рецепт фуд-тренда, который удивил миллионы

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 мая, 11:07
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Никакого теста замешивать не нужно, основа – это белый хлеб. Для начинки предлагается картофельное пюре, ветчина и немного сыра
Пицца в хлебе - рецепт
Пицца в хлебе - рецепт / Фото: 쿠킹하루 Cooking Haru

Как только не ухищряются превратить классическую пиццу во что-то действительно неожиданное. Зачастую к таким экспериментам прибегают в азиатских странах. О трендовой в TikTok из Вьетнама мы рассказывали, теперь будем знакомиться с южнокорейской пиццей в кубиках.

Нужна буханка хлеба, целая и не нарезанная. Желательно, чтобы хлеб был не слишком мягким, так его будет легче резать.

Реклама

В качестве начинки предлагается картофельное пюре, ветчина, сыр.

Пиццу в кубиках можно использовать сразу в трех направлениях – в качестве перекуса, еды в дорогу и даже как праздничную горячую закуску.

Рецепт, который посмотрели больше миллиона человек, нашли на канале 쿠킹하루 Cooking Haru.

Реклама

Пицца в кубиках

Пицца в кубиках
Пицца в кубиках

Ингредиенты:

  • белый хлеб;
  • картофельное пюре;
  • ветчина;
  • сыр;
  • томатная паста;
  • зелень, соль, перец.

Если все же захотите испечь пиццу классической формы, то здесь найдете рецепт самой тонкой основы для нее.

Реклама

Как приготовить:

  1. Хлеб нарезать крупными кубиками, убрать мякиш внутри каждого кубика.
  2. Картофель отварить, измельчить в пюре. Добавить специи, перемешать. Разложить в картофельные кубики.
  3. Ветчину нарезать мелко и смешать с томатной пастой. Выложить на картофельное пюре.
  4. Сверху разложить тертый сыр и зелень.
  5. Запекать в духовке, разогретой до 190 градусов, 10-12 минут.

Подробней об этом интересном фуд-тренде смотрите в видео ниже.

Здесь узнаете, как приготовить красивую пиццу по-флорентийски. Для нее нужны яйца и шпинат.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Используете щавель в блюдах?
Готовить
Кулинарная скорая помощь
Чем заменить крохмал?
Овсянка
Овсянка
Мука
Мука
Яйца
Яйца
1 /2
Еще продукты
Секреты свежести
Как хранить зелень?
Узнать
Лайфхак недели
Домашний пломбир
Хакнуть
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять