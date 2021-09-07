Пирамида с моцареллой, шашлык с куриной грудкой – и еще три красивых блюда с баклажанами

Для пирамиды с моцареллой баклажаны вкуснее приготовить на сковороде-гриль. В рецепте лазаньи есть говяжий фарш, но можно взять другой на свой вкус, а для рататуя вам понадобится сулугуни