Пирамида с моцареллой, шашлык с куриной грудкой – и еще три красивых блюда с баклажанами

Продолжаем раскрывать вкусовой потенциал баклажанов. Тем более он огромный. Например, в ближневосточной кухне есть оригинальная закуска – бабагануш, а у нас научились готовить с этим овощем лазанью. Ниже также есть рецепт пирамиды, где помидоры и баклажаны можно приготовить на сковороде, а можно и на гриле. Не забывайте подержать баклажаны в соли, чтобы убрать горечь.
Лазанья из баклажанов
Ингредиенты
- 800 г баклажанов;
- 400 г фарша говядины;
- 1 луковица;
- 1-2 зубчика чеснока;
- 200 г протертого помидора;
- 1 ч. л. соли;
- 1 ч. л. сухого орегано;
- 1/2 ч. л. черного перца;
- немного растительного масла;
- 150 г измельченной моцареллы или сулугуни.
Для заливки
- 250 г рикотты;
- 1 яйцо;
- 50 г пармезана тертого;
- по 1/2 ч. л. соли, черного перца, итальянских трав.
Способ приготовления
- Разрезать баклажаны пополам и поделить вдоль на бруски шириной 1 см. В сковороде разогреть 3 ст. л. растительного масла и обжарить баклажан до румяности с двух сторон без добавления соли.
- Разогреть немного растительного масла, слегка потушить фарш, добавить измельченный лук, чеснок, черный перец и соль. Влить перетертый помидор, перемешать и добавить сухой орегано. Перемешать, накрыть сковороду крышкой и отключить плиту.
- В небольшой миске перемешать ингредиенты для заливки лазаньи.
- Форму для выпечки смазать маслом. Выкладывать поочередно фарш, баклажаны, заливку и посыпать моцареллой. И так два раза. В конце посыпать моцареллой. Накрыть лазанью фольгой.
- Выпекать 45-50 минут при температуре 180 градусов.
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Шашлычки с баклажанами и куриной грудкой
Ингредиенты
- 3 куриных грудки;
- по 2 баклажана и кабачка;
- соль, паприка, хмели-сунели, перец, чеснок сухой, аджика.
Способ приготовления
- Нарезать курицу большими кубиками, замариновать в специях на 20 минут.
- Нарезать овощи на полукруги.
- Сформировать шашлычки на шпажки, выложить на противень, посыпать сверху специями и солью.
- Отправить на полчаса в духовку, разогретую до 180 градусов на режим гриля.
Пирамида из баклажанов с моцареллой
Ингредиенты
- 2 баклажана;
- 2 ст. л. каперсов;
- 2 стебля зеленого базилика;
- 50 мл оливкового масла;
- 3 помидора;
- 200 г моцареллы;
- соль, перец, зелень для украшения – по вкусу.
Способ приготовления
- Баклажаны нарезать. Каперсы нарезать мелко, помидоры – кружочками.
- Для соуса смешать каперсы, нарезанный базилик и оливковое масло.
- Разогреть сковороду или сковороду-гриль и обжарить в масле помидоры и баклажаны.
- Сразу же собрать пирамиды, чередуя баклажаны, помидоры и моцареллу. Каждый раз смазывая их немного соусом.
- Верх пирамиды должна украшать моцарелла и зелень.
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Салат с баклажанами и помидорами
Ингредиенты
- 3 небольших баклажана;
- 3 средних огурца;
- 5 томатов;
- 4-5 зубчиков чеснока;
- пучок укропа;
- сметана;
- соль, перец, хмели-сунели.
Способ приготовления
- Баклажаны промыть нарезать кубиками, сложить в миску. В стакане воды размешать 1 ч. л. соли и залить баклажаны, оставить на 15-20 минут. Затем воду слить, баклажаны обсушить.
- Баклажаны обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
- Для заправки огурцы натереть на крупной терке, добавить пропущенный через пресс чеснок, порезанный укроп, сметану, перемешать.
- В миску выложить баклажаны, порезанные томаты, посолить. Заправить салат огуречным соусом, перемешать. При желании можно посыпать салат хмели-сунели.
Рататуй
Ингредиенты
- 1 кабачок;
- 1 баклажан;
- 3 спелых помидора;
- 1 перец болгарский;
- 100-150 г сулугуни или другого сыра;
- масло оливковое;
- чеснок;
- соль, перец, тимьян.
Способ приготовления
- Зубчики чеснока (количество по вашему вкусу) очистить и пропустить через пресс. Залить их оливковым маслом, примерно двумя столовыми ложками. Дать настояться, чтобы масло впитало в себя аромат чеснока.
- Нарезать овощи кружочками, посолить, поперчить и уложить в форму для запекания. Сверху положить веточку тимьяна. Сбрызнуть ароматным маслом и поставить запекаться в разогретую до 220 градусов духовку примерно на 15 минут.
- Пока овощи запекаются, натереть на крупной терке сыр. Посыпать рататуй и запекать еще 5-10 минут.
Здесь читайте, как приготовить баклажаны с мясом, чтобы понравилось всем.