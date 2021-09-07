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Пирамида с моцареллой, шашлык с куриной грудкой – и еще три красивых блюда с баклажанами

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
7 сентября, 12:58
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Для пирамиды с моцареллой баклажаны вкуснее приготовить на сковороде-гриль. В рецепте лазаньи есть говяжий фарш, но можно взять другой на свой вкус, а для рататуя вам понадобится сулугуни
Лучшие блюда с баклажанами
Лучшие блюда с баклажанами / Фото: instagram.com/elena_katvizkaya/

Продолжаем раскрывать вкусовой потенциал баклажанов. Тем более он огромный. Например, в ближневосточной кухне есть оригинальная закуска – бабагануш, а у нас научились готовить с этим овощем лазанью. Ниже также есть рецепт пирамиды, где помидоры и баклажаны можно приготовить на сковороде, а можно и на гриле. Не забывайте подержать баклажаны в соли, чтобы убрать горечь.

Лазанья из баклажанов

Лазанья из баклажанов
Лазанья из баклажанов / Фото: instagram.com/anvariyata/

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Ингредиенты

  • 800 г баклажанов;
  • 400 г фарша говядины;
  • 1 луковица;
  • 1-2 зубчика чеснока;
  • 200 г протертого помидора;
  • 1 ч. л. соли;
  • 1 ч. л. сухого орегано;
  • 1/2 ч. л. черного перца;
  • немного растительного масла;
  • 150 г измельченной моцареллы или сулугуни.

Для заливки

  • 250 г рикотты;
  • 1 яйцо;
  • 50 г пармезана тертого;
  • по 1/2 ч. л. соли, черного перца, итальянских трав.

Способ приготовления

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  1. Разрезать баклажаны пополам и поделить вдоль на бруски шириной 1 см. В сковороде разогреть 3 ст. л. растительного масла и обжарить баклажан до румяности с двух сторон без добавления соли.
  2. Разогреть немного растительного масла, слегка потушить фарш, добавить измельченный лук, чеснок, черный перец и соль. Влить перетертый помидор, перемешать и добавить сухой орегано. Перемешать, накрыть сковороду крышкой и отключить плиту.
  3. В небольшой миске перемешать ингредиенты для заливки лазаньи.
  4. Форму для выпечки смазать маслом. Выкладывать поочередно фарш, баклажаны, заливку и посыпать моцареллой. И так два раза. В конце посыпать моцареллой. Накрыть лазанью фольгой.
  5. Выпекать 45-50 минут при температуре 180 градусов.

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Шашлычки с баклажанами и куриной грудкой

Шашлычки из куриной грудки и баклажанов
Шашлычки из куриной грудки и баклажанов / Фото: instagram.com/mariam_foodblog/

Ингредиенты

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  • 3 куриных грудки;
  • по 2 баклажана и кабачка;
  • соль, паприка, хмели-сунели, перец, чеснок сухой, аджика.

Способ приготовления

  1. Нарезать курицу большими кубиками, замариновать в специях на 20 минут.
  2. Нарезать овощи на полукруги.
  3. Сформировать шашлычки на шпажки, выложить на противень, посыпать сверху специями и солью.
  4. Отправить на полчаса в духовку, разогретую до 180 градусов на режим гриля.

Пирамида из баклажанов с моцареллой

Пирамида из баклажанов с моцареллой
Пирамида из баклажанов с моцареллой / Фото: depositphotos.com

Ингредиенты

  • 2 баклажана;
  • 2 ст. л. каперсов;
  • 2 стебля зеленого базилика;
  • 50 мл оливкового масла;
  • 3 помидора;
  • 200 г моцареллы;
  • соль, перец, зелень для украшения – по вкусу.

Способ приготовления

  1. Баклажаны нарезать. Каперсы нарезать мелко, помидоры – кружочками.
  2. Для соуса смешать каперсы, нарезанный базилик и оливковое масло.
  3. Разогреть сковороду или сковороду-гриль и обжарить в масле помидоры и баклажаны.
  4. Сразу же собрать пирамиды, чередуя баклажаны, помидоры и моцареллу. Каждый раз смазывая их немного соусом.
  5. Верх пирамиды должна украшать моцарелла и зелень.

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Салат с баклажанами и помидорами

Салат с баклажанами и помидорами
Салат с баклажанами и помидорами / Фото: instagram.com/food_olga_art/

Ингредиенты

  • 3 небольших баклажана;
  • 3 средних огурца;
  • 5 томатов;
  • 4-5 зубчиков чеснока;
  • пучок укропа;
  • сметана;
  • соль, перец, хмели-сунели.

Способ приготовления

  1. Баклажаны промыть нарезать кубиками, сложить в миску. В стакане воды размешать 1 ч. л. соли и залить баклажаны, оставить на 15-20 минут. Затем воду слить, баклажаны обсушить.
  2. Баклажаны обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
  3. Для заправки огурцы натереть на крупной терке, добавить пропущенный через пресс чеснок, порезанный укроп, сметану, перемешать.
  4. В миску выложить баклажаны, порезанные томаты, посолить. Заправить салат огуречным соусом, перемешать. При желании можно посыпать салат хмели-сунели.

Рататуй

Рататуй с сыром
Рататуй с сыром / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 кабачок;
  • 1 баклажан;
  • 3 спелых помидора;
  • 1 перец болгарский;
  • 100-150 г сулугуни или другого сыра;
  • масло оливковое;
  • чеснок;
  • соль, перец, тимьян.

Способ приготовления

  1. Зубчики чеснока (количество по вашему вкусу) очистить и пропустить через пресс. Залить их оливковым маслом, примерно двумя столовыми ложками. Дать настояться, чтобы масло впитало в себя аромат чеснока.
  2. Нарезать овощи кружочками, посолить, поперчить и уложить в форму для запекания. Сверху положить веточку тимьяна. Сбрызнуть ароматным маслом и поставить запекаться в разогретую до 220 градусов духовку примерно на 15 минут.
  3. Пока овощи запекаются, натереть на крупной терке сыр. Посыпать рататуй и запекать еще 5-10 минут.

Здесь читайте, как приготовить баклажаны с мясом, чтобы понравилось всем.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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