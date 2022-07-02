Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Обстрел Одесской области 🐍 Змеиный освободили! 🙏 Судьба защитников "Азовстали" Работа во время войны Работа во время войны

Заготовки на зиму

Котлета по-киевски

Холодный суп

Ужин за 30 минут

Десерт кремшнит

Варим булгур
СЕГОДНЯ Еда

Пирог "Бедный студент" – бюджетный рецепт выпечки из 1990-ых (фото)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 июля, 08:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ингредиенты для него найдутся на каждый кухне. Замешивается на растительном масле и кефире с добавлением любимого варенья
Рецепт пирога из детства "Бедный студент"
Рецепт пирога из детства "Бедный студент" / Фото: Depositphotos, Коллаж: Сегодня

Этот пирог из серии на скорую руку и из самых простых ингредиентов. "Бедный студент" был популярен во времена дефицита – ни сливочного масла, ни маргарина не нужно.

Используется какао, поэтому вкуснее он будет, если добавить немного сливового или вишневого варенья. По вкусу добавьте изюм или любимые сухофрукты и орехи.

Реклама

Рецепт от irinabelousova8964.

Пирог "Бедный студент"

Пирог "Бедный студент"
Пирог "Бедный студент" / Фото: instagram.com/irinabelousova8964/

Ингредиенты:

Реклама
  • варенье – 100 г;
  • мука – 240 г;
  • сахар – 150 г;
  • сода – 1 ч. л.;
  • разрыхлитель – половина ч. л.;
  • яйцо;
  • какао – 2 ст. л.;
  • щепотка соли;
  • кефир – 200 мл;
  • растительное масло – 50 г;
  • орехи, изюм – по 50 г.

Как приготовить:

  1. Орехи измельчить, изюм замочить в горячей воде, обсушить.
  2. Соединить жидкие ингредиенты и отдельно сухие. Замесить густое тесто.
  3. Дно формы застелить пергаментом и смазать растительным маслом.
  4. Выпекать в разогретой до 170 градусов в духовке около 40 минут. Готовность проверить зубочисткой.
  5. Украсить по вкусу.

Если не пробовали любимые из детства "Лимончики", то тут найдете их рецепт.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Кулинарный гороскоп
Какой ты сок по знаку зодиака?
Арбузный
Арбузный
Апельсиновый
Апельсиновый
Морковный
Морковный
Ананасовый
Ананасовый
1 /2
Узнать
Делаете заготовки на зиму?
Рецепты
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Лайфхак недели
Домашний лимонад
Хакнуть
Секреты грузинской кухни
Чашушули с говядиной
Готовить
Подборка блюд
Что приготовить с шампиньонами
Рецепты
Контроль качества
Как проверить сгущенку?
Хакнуть
Кулинарная скорая помощь
Чем заменить авокадо в рационе?
Узнать
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Секреты свежести
Как хранить клубнику?
Узнать

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять