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Пирог на Хэллоуин – особенный рецепт выпечки, которую оценят все

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
26 октября, 10:45
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Авторы пирога предлагают запечь кусочки тыквы в фольге, а потом соединить со специями и сгущенным молоком. Для украшения нужны взбитые сливки, патока или сироп
Тыквенный пирог на Хэллоуин
Тыквенный пирог на Хэллоуин / Фото: www.aspicyperspective.com

Если говорить о самых главных атрибутах Хэллоуина, то это фонарик Джека, который вырезается из тыквы, и традиционный пирог из нее же.

Редакторы кулинарного сайта Сhelsea.co.nz предлагают использовать не только тыквенное пюре, но и сгущенное молоко. Важно проверять начинку на сладость, чтобы не переборщить с сахаром.

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В качестве украшения – взбитые сливки, кленовый сироп, орехи и тертый шоколад. С этим предела фантазии быть не должно.

Тыквенный пирог на Хэллоуин

Ингредиенты для теста:

  • 170 г муки;
  • 100 г масла, нарезанного кубиками и охлажденного;
  • 1 яйцо, слегка взбитое;
  • 40 г сахарной пудры;
  • щепотка соли – по желанию.

Для начинки:

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  • 600 г очищенной тыквы, нарезанной кубиками;
  • ½ ч. л. молотого имбиря, мускатного ореха и корицы;
  • 2 ст. л. патоки;
  • 125 мл сгущенки;
  • 2 яйца
  • 160 г слегка взбитых сливок;
  • сливки для подачи, сироп для украшения.

Как приготовить:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  2. Соедините муку, соль и масло и перемешивайте, пока смесь не станет похожей на панировочные сухари.
  3. Смешайте яйцо и сахарную пудру и взбейте вилкой. Добавьте к мучной смеси и перемешивайте, пока смесь не превратится в шар. Заверните в пленку и оставьте в холодильнике на 30 минут.
  4. Для начинки заверните тыкву в фольгу и запекайте при 200 градусов в течение 1 часа или до готовности. Дайте остыть.
  5. Измельчите тыкву со специями, патокой и сливками. Взбейте яйца и сахар в небольшой миске, затем добавьте тыквенную смесь.
  6. Доведите тесто до комнатной температуры и раскатайте толщиной 4 мм. Положите в смазанную маслом форму, обрежьте края и поместите в морозилку на 15 минут.
  7. Выньте из морозильной камеры и застелите бумагой. Положите груз и запекайте 10 минут. Уберите бумагу и груз. Уменьшите температуру духовки до 170 градусов и выпекайте еще 5 минут.
  8. Вылейте начинку и выпекайте 1 час, пока начинка не застынет. Охладите.
  9. Украсьте взбитыми сливками и сиропом.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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