Пирог на Хэллоуин – особенный рецепт выпечки, которую оценят все

Авторы пирога предлагают запечь кусочки тыквы в фольге, а потом соединить со специями и сгущенным молоком. Для украшения нужны взбитые сливки, патока или сироп

Тыквенный пирог на Хэллоуин / Фото: www.aspicyperspective.com

Если говорить о самых главных атрибутах Хэллоуина, то это фонарик Джека, который вырезается из тыквы, и традиционный пирог из нее же.

Редакторы кулинарного сайта Сhelsea.co.nz предлагают использовать не только тыквенное пюре, но и сгущенное молоко. Важно проверять начинку на сладость, чтобы не переборщить с сахаром.

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В качестве украшения – взбитые сливки, кленовый сироп, орехи и тертый шоколад. С этим предела фантазии быть не должно.

Тыквенный пирог на Хэллоуин

Ингредиенты для теста:

170 г муки;

100 г масла, нарезанного кубиками и охлажденного;

1 яйцо, слегка взбитое;

40 г сахарной пудры;

щепотка соли – по желанию.

Для начинки:

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600 г очищенной тыквы, нарезанной кубиками;

½ ч. л. молотого имбиря, мускатного ореха и корицы;

2 ст. л. патоки;

125 мл сгущенки;

2 яйца

160 г слегка взбитых сливок;

сливки для подачи, сироп для украшения.

Как приготовить: