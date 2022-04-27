Пирог на киселе из детства – вместо масла берем маргарин, сахара не нужно

Если кто помнит, то кисель ели просто так, прям с брикета. Нет, кто-то бежал за пирожным "Домино", а для кого-то кисель был своего рода перекусом с кислинкой.
И, наверное, именно тогда возникла идея использовать его не по прямому назначению, а в выпечке.
В этом рецепте нет сахара, а это значит, что пирог действительно будет кислить.
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Для пирога a.i.nikolaevna взяла вишневый, а вместо сливочного масла – пачку маргарина.
Украсить можно сметанным кремом с добавлением вишневого варенья или просто сахарной пудрой. В общем, все будет зависеть от того, какой вкус киселя вы возьмете.
Кисельный пирог – рецепт из детства
Ингредиенты:
- 1 стакан муки;
- 3 яйцa;
- 180 г маргарина;
- 1 пачка киселя;
- 1 ч. л. сода, гашеная в уксусе или 10 г разрыхлителя.
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Как приготовить:
- Кисель измельчить в порошок. Маргарин растопить, немного охладить и соединить с киселем.
- Добавить яйца и муку, хорошо перемешать и добавить соду. Оставить на несколько минут.
- Противень смазать маслом и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.
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