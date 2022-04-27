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Пирог на киселе из детства – вместо масла берем маргарин, сахара не нужно

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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27 апреля, 10:00
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И этот пирог никогда не надоест – просто чередуйте вкусы киселя. Этот рецепт с вишневым. Как украсить выпечку – дело вкуса
Кисельный пирог из детства
Кисельный пирог из детства / Фото: instagram.com/a.i.nikolaevna/

Если кто помнит, то кисель ели просто так, прям с брикета. Нет, кто-то бежал за пирожным "Домино", а для кого-то кисель был своего рода перекусом с кислинкой.

И, наверное, именно тогда возникла идея использовать его не по прямому назначению, а в выпечке.

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В этом рецепте нет сахара, а это значит, что пирог действительно будет кислить.

Для пирога a.i.nikolaevna взяла вишневый, а вместо сливочного масла – пачку маргарина.

Украсить можно сметанным кремом с добавлением вишневого варенья или просто сахарной пудрой. В общем, все будет зависеть от того, какой вкус киселя вы возьмете.

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Кисельный пирог – рецепт из детства

Кисельный пирог – рецепт из детства
Кисельный пирог – рецепт из детства / Фото: instagram.com/fsg39/

Ингредиенты:

  • 1 стакан муки;
  • 3 яйцa;
  • 180 г маргарина;
  • 1 пачка киселя;
  • 1 ч. л. сода, гашеная в уксусе или 10 г разрыхлителя.

Давно, по особым случаям, пекли печенье "Каллы", как их сделать – читайте в этом материале.

Как приготовить:

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  1. Кисель измельчить в порошок. Маргарин растопить, немного охладить и соединить с киселем.
  2. Добавить яйца и муку, хорошо перемешать и добавить соду. Оставить на несколько минут.
  3. Противень смазать маслом и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.

Здесь найдете рецепт ароматных запорожский бубликов, они украшаются маком.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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