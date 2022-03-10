Пирог на скорую руку – тесто замешивается на кефире и растительном масле

Такие пироги очень удобны сразу по нескольким пунктам: количество ингредиентов практически одинаково. Это, как упрощенная шарлотка, только с сушеными ягодами или сухофруктами.
Последние, традиционно напоминаем, нужно подержать в горячей воде перед тем, как они попадут в тесто.
За счет разрыхлителя пирог поднимется и по текстуре будет похож на бисквит.
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Рецепт со страницы activnaya_zhizn.
Пирог с сушеными ягодами
Ингредиенты:
- сахар, кефир – по 1 ст.;
- мука – 2,5 ст.;
- сушеные ягоды – 100 г;
- яйца – 2 шт.;
- масло растительное – 100 мл;
- разрыхлитель – 1,5 ч. л.
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Как приготовить:
- К яйцам добавить соль, сахар, разрыхлитель. Взбить до однородности, добавить кефир, перемешать.
- Добавить просеянную муку и замесить тесто. Добавить ягоды.
- Выложить в смазанную маслом форму.
- Запекать при 180 градусов, укрыв фольгой. Как только почувствуете аромат пирога, убрать фольгу, выпекать до сухой шпажки.