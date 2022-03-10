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Пирог на скорую руку – тесто замешивается на кефире и растительном масле

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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10 марта, 12:14
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В тесто можно добавить сушеные ягоды, измельченные сухофрукты или орехи. Выпекать пирог начинайте под фольгой, чтобы верхушка не пригорела
Пирог с сушеными ягодами
Пирог с сушеными ягодами / Фото: Инстаграм

Такие пироги очень удобны сразу по нескольким пунктам: количество ингредиентов практически одинаково. Это, как упрощенная шарлотка, только с сушеными ягодами или сухофруктами.

Последние, традиционно напоминаем, нужно подержать в горячей воде перед тем, как они попадут в тесто.

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За счет разрыхлителя пирог поднимется и по текстуре будет похож на бисквит.

Рецепт со страницы activnaya_zhizn.

Пирог с сушеными ягодами

Пирог с сушеными ягодами
Пирог с сушеными ягодами / Фото: instagram.com/activnaya_zhizn

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Ингредиенты:

  • сахар, кефир – по 1 ст.;
  • мука – 2,5 ст.;
  • сушеные ягоды – 100 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • масло растительное – 100 мл;
  • разрыхлитель – 1,5 ч. л.

Рецепты сытных мини-пирогов из готового теста с разными начинками найдете здесь.

Как приготовить:

  1. К яйцам добавить соль, сахар, разрыхлитель. Взбить до однородности, добавить кефир, перемешать.
  2. Добавить просеянную муку и замесить тесто. Добавить ягоды.
  3. Выложить в смазанную маслом форму.
  4. Запекать при 180 градусов, укрыв фольгой. Как только почувствуете аромат пирога, убрать фольгу, выпекать до сухой шпажки.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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