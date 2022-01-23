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Пирог с брюшками лосося – простой рецепт для экономных

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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23 января, 16:30
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Потому что брюшки гораздо дешевле стейков. Тесто замешивается на молоке, сметане и растительном масле. Выпекается пирог около 40 минут
Пирог с брюшками лосося
Пирог с брюшками лосося / Фото: instagram.com/matushka_hariet/

Хорошо, что на такой недешевой рыбе, как лосось, все-таки можно экономить. Например, закуска гравлакс – вы сами засаливаете рыбу, причем зная, с помощью чего и в каких условиях.

Если давно думали о пироге с лососем, то совсем не обязательно покупать стейки, он получится не хуже и с брюшками.

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Фудблогер matushka_hariet акцентирует: все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Пирог с брюшками лосося

Пирог с брюшками лосося
Пирог с брюшками лосося / Фото: instagram.com/matushka_hariet/

Ингредиенты:

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  • Брюшки лосося очищенные – 150 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Молоко – 250 мл
  • Растительное масло – 50 г
  • Сметана – 1 ст. л.
  • Мука – 150 г
  • Разрыхлитель – 5 г
  • Щепотка соли

Классные рецепты лосося ко дню рождения найдете здесь.

Как приготовить:

  1. С брюшек снять кожу и нарезать кубиком.
  2. Соединить молоко, муку, соль и разрыхлитель. Отдельно соединить молоко, яйца, сметану и масло. В жидкую смесь добавить сухую и замесить тесто. Дать тесту отдохнуть 10-15 минут.
  3. Добавить рыбу, перемешать и вылить в форму. Форму можно предварительно слегка смазать растительным маслом.
  4. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут или до сухой шпажки. Дать остыть в форме.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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