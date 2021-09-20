Пирог с творожными шариками – рецепт простой, но эффектной выпечки

Уже от одного взгляда на фото этого десерта его хочется попробовать. Тем более чего-то особенного в плане ингредиентов для пирога не нужно. Он прост и эффективен: нежный шоколадный бисквит и белоснежные творожные шарики внутри. Автор рецепта предлагает приготовить шоколадную глазурь, но украсить его можно взбитой сметаной с кусочками ваших любимых фруктов. Праздник на столе вам обеспечен. Этот пирог наверняка пополнит ваш список десертов, где есть творог.
Пирог с творожными шариками
Ингредиенты для теста:
- Яйца – 3 шт.
- Мука – 160 г
- Какао – 25 г
- Сахар -100 г
- Сливочное масло – 75 г
- Сметана – 100 г
- Сода – 1/2 ч .л.
- Ванильный сахар – 1 ст. л.
Творожные шарики:
Далее по теме
- Творог – 200 г
- Желток – 2 шт.
- Сахар – 50 г
- Кокосовая стружка – 50 г
- Картофельный крахмал – 1 ст. л. с горкой
Для глазури:
- Сметана, сахар – по 100 г
- Какао – 20 г
Способ приготовления:
- Соединить творог, желтки, сахар, кокосовую стружку и крахмал. Перемешать и сформировать шарики размером с грецкий орех, убрать в морозильную камеру на 30-40 минут.
- Для теста яйца взбить с сахаром, добавить сметану и размягченное сливочное масло.
- Муку просеять вместе с содой и какао. Ввести сухие ингредиенты в яично-масляную массу и аккуратно перемешать.
- Выложить творожные шарики в форму, залить тестом.
- Выпекать 40-45 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
- Для глазури смешать сметану, сахар и какао, поставить на огонь и готовить до растворения сахара. Убрать с огня, дать немного остыть. Полить пирог глазурью.
- Поставить в холодильник до полного застывания глазури.