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Пирог с творожными шариками – рецепт простой, но эффектной выпечки

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
20 сентября, 17:26
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Десерт по своей красоте больше подходит к особенному событию. Творожные шарики нужно будет предварительно заморозить, а шоколадную глазурь можно заменить взбитыми сливками или сметаной с ягодами
Пирог с творожными шариками
Пирог с творожными шариками / Фото: instagram.com/sweet_foto_rnd/

Уже от одного взгляда на фото этого десерта его хочется попробовать. Тем более чего-то особенного в плане ингредиентов для пирога не нужно. Он прост и эффективен: нежный шоколадный бисквит и белоснежные творожные шарики внутри. Автор рецепта предлагает приготовить шоколадную глазурь, но украсить его можно взбитой сметаной с кусочками ваших любимых фруктов. Праздник на столе вам обеспечен. Этот пирог наверняка пополнит ваш список десертов, где есть творог.

Пирог с творожными шариками

Ингредиенты для теста:

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  • Яйца – 3 шт.
  • Мука – 160 г
  • Какао – 25 г
  • Сахар -100 г
  • Сливочное масло – 75 г
  • Сметана – 100 г
  • Сода – 1/2 ч .л.
  • Ванильный сахар – 1 ст. л.

Творожные шарики:

  • Творог – 200 г
  • Желток – 2 шт.
  • Сахар – 50 г
  • Кокосовая стружка – 50 г
  • Картофельный крахмал – 1 ст. л. с горкой

Для глазури:

  • Сметана, сахар – по 100 г
  • Какао – 20 г

Способ приготовления:

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  1. Соединить творог, желтки, сахар, кокосовую стружку и крахмал. Перемешать и сформировать шарики размером с грецкий орех, убрать в морозильную камеру на 30-40 минут.
  2. Для теста яйца взбить с сахаром, добавить сметану и размягченное сливочное масло.
  3. Муку просеять вместе с содой и какао. Ввести сухие ингредиенты в яично-масляную массу и аккуратно перемешать.
  4. Выложить творожные шарики в форму, залить тестом.
  5. Выпекать 40-45 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
  6. Для глазури смешать сметану, сахар и какао, поставить на огонь и готовить до растворения сахара. Убрать с огня, дать немного остыть. Полить пирог глазурью.
  7. Поставить в холодильник до полного застывания глазури.

И еще 10 рецептов разных блюд с творогом собраны здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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