Пирог "Штирлиц" с орехами – несправедливо забытый рецепт из прошлого

"Штирлица" по принципу приготовления можно сравнить с "Наташкой", которая тоже выпекалась или с яблоками, или реже с яблочным джемом.
Вместе с тем конкретного рецепта "Штирлица" нет. Впрочем, как и объяснения, почему пирог получил такое название.
Итак, кто-то добавлял в него только густое варенье, а кто-то усиливал вкус с помощью какао, орехов и так далее.
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Общее одно – он готовится из песочного теста по принципу тертого пирога.
Фублогер tastyfood.and.sweets пошла дальше и предлагает приготовить безе, которое размещается на начинку.
В любом случае получится очень уютная домашняя выпечка, которая запомнится надолго.
Пирог "Штирлиц"
Ингредиенты:
- 3 шт. яйца (разделить на белки и желтки);
- 1 ст. сахара;
- ванилин;
- 200 г мягкого сливочного масла;
- 1 ч. л. гашеной соды;
- 3 ст. муки;
- 2 ст. л. какао.
Для начинки:
- 300 г джем, повидло или густое варенье;
- 1 ст. крупно нарезанных орехов.
Как приготовить:
- Растереть желтки с 0,5 ст. сахара и ванилином, добавить мягкое масло и соду. Добавить муку и замесить тесто.
- Разделить на две части, в одну часть (меньшую) добавить какао, муку, и перетереть руками в крошку.
- Форму застелить пергаментной бумагой, раскатать светлое тесто и сформировать бортики.
- Насыпать половину крошки и придавить немного руками. Смазать джемом и распределить сверху орехи.
- Взбить белки с щепоткой соли до пены, частями добавлять сахар (0,5 ст.) и взбить до устойчивых пиков.
- Выложить безе поверх орехов и посыпать оставшейся крошкой.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут.
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