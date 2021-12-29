Пирог "Штирлиц" с орехами – несправедливо забытый рецепт из прошлого

Он очень похож на тертый пирог, но только по технологии приготовления. В одну часть теста, она будет сверху, добавляется какао, а для начинки нужно приготовить безе

Пирог "Штирлиц" / Фото: instagram.com/tastyfood.and.sweets

"Штирлица" по принципу приготовления можно сравнить с "Наташкой", которая тоже выпекалась или с яблоками, или реже с яблочным джемом.

Вместе с тем конкретного рецепта "Штирлица" нет. Впрочем, как и объяснения, почему пирог получил такое название.

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Итак, кто-то добавлял в него только густое варенье, а кто-то усиливал вкус с помощью какао, орехов и так далее.

Общее одно – он готовится из песочного теста по принципу тертого пирога.

Фублогер tastyfood.and.sweets пошла дальше и предлагает приготовить безе, которое размещается на начинку.

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В любом случае получится очень уютная домашняя выпечка, которая запомнится надолго.

Пирог "Штирлиц"

Ингредиенты:

3 шт. яйца (разделить на белки и желтки);

1 ст. сахара;

ванилин;

200 г мягкого сливочного масла;

1 ч. л. гашеной соды;

3 ст. муки;

2 ст. л. какао.

Для начинки:

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300 г джем, повидло или густое варенье;

1 ст. крупно нарезанных орехов.

Как приготовить: