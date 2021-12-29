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Пирог "Штирлиц" с орехами – несправедливо забытый рецепт из прошлого

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
29 декабря, 10:36
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Он очень похож на тертый пирог, но только по технологии приготовления. В одну часть теста, она будет сверху, добавляется какао, а для начинки нужно приготовить безе
Пирог "Штирлиц"
Пирог "Штирлиц" / Фото: instagram.com/tastyfood.and.sweets

"Штирлица" по принципу приготовления можно сравнить с "Наташкой", которая тоже выпекалась или с яблоками, или реже с яблочным джемом.

Вместе с тем конкретного рецепта "Штирлица" нет. Впрочем, как и объяснения, почему пирог получил такое название.

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Итак, кто-то добавлял в него только густое варенье, а кто-то усиливал вкус с помощью какао, орехов и так далее.

Общее одно – он готовится из песочного теста по принципу тертого пирога.

Фублогер tastyfood.and.sweets пошла дальше и предлагает приготовить безе, которое размещается на начинку.

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В любом случае получится очень уютная домашняя выпечка, которая запомнится надолго.

Пирог "Штирлиц"

Ингредиенты:

  • 3 шт. яйца (разделить на белки и желтки);
  • 1 ст. сахара;
  • ванилин;
  • 200 г мягкого сливочного масла;
  • 1 ч. л. гашеной соды;
  • 3 ст. муки;
  • 2 ст. л. какао.

Для начинки:

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  • 300 г джем, повидло или густое варенье;
  • 1 ст. крупно нарезанных орехов.

Как приготовить:

  1. Растереть желтки с 0,5 ст. сахара и ванилином, добавить мягкое масло и соду. Добавить муку и замесить тесто.
  2. Разделить на две части, в одну часть (меньшую) добавить какао, муку, и перетереть руками в крошку.
  3. Форму застелить пергаментной бумагой, раскатать светлое тесто и сформировать бортики.
  4. Насыпать половину крошки и придавить немного руками. Смазать джемом и распределить сверху орехи.
  5. Взбить белки с щепоткой соли до пены, частями добавлять сахар (0,5 ст.) и взбить до устойчивых пиков.
  6. Выложить безе поверх орехов и посыпать оставшейся крошкой.
  7. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут.

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Ирина Маслова
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