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Пироги с айвой – рецепты с цитрусовым и ореховым привкусом

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
7 ноября, 15:01
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Для пирога с апельсиновой цедрой нужно немного коньяка. В нем, вместе с сахаром, айва будет слегка обжариваться. Для пирога с орехами лучше, если это будут грецкие или миндаль
Пироги с айвой
Пироги с айвой / Фото: Коллаж: Сегодня

Уникальность айвы в том, что она объединяет в себе сразу несколько вкусовых оттенков. Для кого-то в ней преобладают цитрусовые нотки, кому-то айва больше напоминает грушу с яблоком.

Во всяком случае, айва появилась на рынках, и ее пора использовать.

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Для пирога с апельсиновой цедрой от chilichocola, в пироге по рецепту natkakrasilnik есть орехи, это могут быть грецкие или миндаль.

И чтобы все получилось, ознакомьтесь с 15 лайфхаками, как достичь совершенства в выпечке.

Пирог с айвой и яблоками

Пирог с айвой и апельсинами
Пирог с айвой и апельсинами / Фото: instagram.com/chilichocola/

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Ингредиенты:

  • Айва – 3 шт.
  • Сахар – 300 г
  • Сливочное масло – 65 г и еще 85 г
  • Коньяк – 20 г коньяка
  • Мука – 175 г;
  • Грецкие орехи – 50 г
  • Апельсины, яйца – по 2 шт.
  • Сливки или молоко – 30 мл
  • Разрыхлитель – пакетик
  • Корица – половина ч. л.

Как приготовить:

  1. Айву почистить, нарезать дольками.
  2. 65 г сливочного масла и 150 г сахара растопить на сковородке. Готовить до образования карамели. Добавить коньяк, сок и цедру апельсинов еще раз все проварить. Добавить айву и тушить в этой карамели до мягкости.
  3. В неразъемную форму для выпечки выложить айву.
  4. Для теста 85 г сливочного масла взбить с 150 г сахара и яйцами в пышную массу. Постепенно добавить сухие ингредиенты и перемешивать, пока не смочится вся мука. Выложить тесто на айву и распределить лопаткой.
  5. Выпекать 40 минут при 180 градусах.

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Пирог с айвой и орехами

Пирог с айвой и орехами
Пирог с айвой и орехами / Фото: instagram.com/natkakrasilnik/

Ингредиенты:

  • Яйца куриные – 3 шт.
  • Сахар – 180 г .
  • Мука – 130 г
  • Миндаль или грецкие орехи – 0,5 ст.
  • Разрыхлитель – 1,5 ч. л.
  • Корица – 1/4 ч. л.
  • Молоко – 50 мл
  • Масло сливочное – 25 г
  • Сахар для карамели – 2 ст. л.
  • Айва крупная – 1 шт.

Как приготовить:

  1. Духовку разогреть до 180-200 градусов. Айву помыть, обсушить, очистить от сердцевины. Разрезать на четвертинки, а затем вдоль на пластинки толщиной 3 мм.
  2. Орехи обжарить и измельчить в мелкую крошку.
  3. Форму хорошо смазать сливочным маслом. На дно равномерно насыпать 2 столовых ложки сахара, выложить айву веером внахлест. Поставить на плиту и подержать форму на среднем огне 4-5 минут, пока не растает сахар.
  4. Для теста яйца вместе с сахаром взбить в белую густую пену.
  5. Муку просеять вместе с разрыхлителем и корицей. Добавить в яично-сахарную смесь муку и орехи. Аккуратно перемешать снизу вверх с помощью, лопатки, перемешивая в одном направлении.
  6. Тонкой струйкой влить молоко и снова перемешать, стараясь, чтобы не осела яичная пена.
  7. Тесто выложить на айву, заполняя все промежутки между кусочками фрукта, поставить в духовку.
  8. Выпекать 35-45 минут при температуре 180 градусов до золотистой корочки. Готовность проверить деревянной палочкой.
  9. Готовый пирог вынуть из духовки, перевернуть на тарелку, дном вверх. Немного остудить перед подачей.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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