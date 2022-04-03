Пирожки с начинкой из фарша – вместо теста используем вареный рис

В рис мука не нужна, он будет скрепляться яйцами и растопленным сливочным маслом. Фарш для начинки может быть любым

Рисовые пирожки с мясной начинкой / Фото: SUPER KELINCHAK

Пирожки бывают духовыми, жареными на сковороде, ленивыми, для которых не нужна формовка, а бывают без муки.

То есть тесто замешивается на вареном рисе, в который добавляются яйца, топленое сливочное масло и специи.

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Формировать их можно руками или с помощью пищевой пленки.

Перед тем, как они попадут на разогретое растительное масло, их нужно опустить в яйца и обвалять в муке и сухарях.

Рецепт с канала SUPER KELINCHAK.

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Рисовые пирожки с фаршем

Ингредиенты:

рис – 400;

яйца – 3 шт.;

сливочное масло – 50 г;

соль, перец.

Для начинки:

фарш – 300 г;

лук – 2 шт.;

соль, перец и специи – по вкусу.

Для панировки:

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яйца – 3 шт.;

мука;

панировочные сухари;

соль.

На Мальте очень любят хрустящие пирожки пастицци. Об их особенностях и как их сделать – читайте здесь.

Как приготовить:

Промытый рис залить водой, добавить соль и варить до готовности на среднем огне. Дать слегка остыть, влить растопленное сливочное масло, добавить яйца и перемешать до однородности. Лук нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить фарш, соль, перец и специи, обжарить до готовности. Взять небольшую пиалу, застелить пищевой пленкой и выложить ложку риса. Сделать углубление и выложить ложку фарша. С помощью пленки сформировать пирожок. Должно получится 11 штук. Три яйца взбить с солью и перцем. Каждый пирожок обвалять в муке, затем окунуть в яйца и обвалять в сухарях. Обжарить на разогретом растительном масле по 3-5 минут с каждой стороны. Выложить на салфетку.

Как формировать рисовые пирожки смотрите в видео.