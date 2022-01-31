Пирожное "Домино" – рецепт популярного сладкого перекуса детства (видео)

Если кто отчетливо помнит вкус этого пирожного, то коржи его были все-таки суховаты. Плюс домашней выпечки в том, что "Домино" таким не получится. Соединять коржи можно любым джемом

Пирожное "Домино" / Фото: instagram.com/nadezhda12766

Тридцать-сорок лет тому назад особого выбора пирожных не было. Во всяком случае, если сравнивать с настоящим временем.

Тем не менее многие до сих пор помнят "Школьное" из двух бисквитов, соединенных яблочным повидлом.

Реклама

Что касается "Домино", то оно тоже соединялось яблочным джемом, вот только коржи были тверже.

Ну а если не повезло и "Домино" было куплено очень сухим, то ситуацию спасала шоколадная и сахарная глазурь, которыми эта выпечка украшалась.

После рецепта – весь процесс приготовления этого любимого из детства десерта.

Реклама

Пирожное "Домино"

Пирожное "Домино" / Фото: Рецепты из тетради

Ингредиенты:

маргарин – 150 г;

мука – 450-500 г;

сахар – 130 г;

яйцо – 1 шт.;

вода – 75 мл;

аммоний (разрыхлитель) – 7 г;

сода – ¼ ч. л.;

соль – 1/3 ч. л.;

ванильный сахар – 10 г;

лимонный сок – 1 ч. л.;

джем – 200-250 г.

Для глазури:

Реклама

сахарная пудра – 150-200 г;

какао – 1-2 ст. л.;

лимонный сок или вода – 40-50 мл.

Как испечь еще одно любимое пирожное из детства – лимонное с белковым кремом – узнаете здесь.

Как приготовить:

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

С помощью миксера перетереть маргарин с сахаром, солью и ванильным сахаром. Всыпать аммоний в воду и перемешать до растворения. Не прекращая взбивать маргарин, по одной чайной ложке ввести раствор аммония. Добавить в маргарин яйцо, перемешать. Смешать муку и соду. Добавить муку в яично-маргариновую массу, перемешать. Когда большая часть муки впитается, добавить лимонный сок. Замесить мягкое тесто, оно не должно липнуть к рукам. На пергаменте раскатать тесто толщиной 3-5 мм. Перенести на пергаменте на противень. Выпекать при 180-200 градусах 25-30 минут. Дать остыть на противне. Разрезать корж на две равные половины. Один корж намазать джемом, выложить второй корж и слегка придавить руками. Разрезать на порционные пирожные. Для глазури смешать сахарную пудру и какао. По одной чайной ложке добавить лимонный сок или воду, довести до консистенции сметаны средней густоты. Покрыть верхний корж каждого пирожного. Для белой глазури добавить в сахарную пудру лимонный сок или воду и довести до консистенции сметаны средней густоты. Нанести на шоколадный слой в виде домино.

Здесь смотрите процесс приготовления пирожных "Домино".