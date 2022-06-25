Рецепт пирожных "Краковских" со вкусом детства, их никогда не бывает много (видео)

Классическое "Краковское" предусматривает миндаль. Но вот уже более 50 лет в домашних условиях используются грецкие орехи

Пирожное "Краковское"

Нет ни одной подтвержденной информации, что "Краковское" из Польши, как абсолютно польское печенье "Мазурка", оно точно пришло к нам в середине прошлого века.

Скорее всего, "Краковское" было придумано силами пищевой промышленности тех лет. Продавалось в буфетах театров и кинотеатров, можно было купить и в магазинах.

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Состоит из тонкого песочного бисквита, который украшает хрустящее ореховое покрытие. Обязательно попробуйте орехи на горечь.

После того, как взбитые белки попадут на уже готовый корж, заготовке нужно постоять при комнатной температуре.

Пирожные нашли на канале Блиц-рецепты от Галины.

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Пирожные "Краковские", рецепт, как в детстве

Пирожные "Краковские", рецепт, как в детстве

Ингредиенты:

100 г сливочного масла;

65 г сахара;

щепотка соли;

желток;

0,5 ч. л. разрыхлителя;

1 ч. л. ванильного сахара;

165 г муки.

Для украшения:

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3 белка;

220 г сахара;

120 г орехов;

60 г муки;

щепотка соли.

Как приготовить:

Сливочное масло взбить миксером с сахаром, солью, ванильным сахаром. Добавить желток и еще раз взбить. Просеянную муку (140 г) соединить с разрыхлителем. Вмесить в масляную смесь. Мукой (25 г) припылить поверхность, вымесить тесто. Раскатать толщиной 1-2 см в прямоугольник. Сделать проколы вилкой. Выпекать на пергаменте 10-12 минут при 200 градусах. Для украшения белки взбить с сахаром (1 ст. л.) и солью до устойчивых пиков. Частями добавить остальной сахар и измельченные орехи. Подогреть, помешивая, до температуры 70 градусов. Добавить муку, перемешать. Распределить по коржу и оставить на 40-60 минут. Нарезать на порции. Выпекать 20 минут при 160 градусах.

Все процессы приготовления можно увидеть в видео.

И еще один рецепт из детства – праздничного печенья "Каллы" – читайте здесь.