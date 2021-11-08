Пирожные "Персики" со сгущенкой внутри – рецепт самой красивой выпечки детства

Единственная сложность – сделать углубления в заготовках, но это быстро. Для начинки нужны вареная сгущенка и сливочное масло. Цвет "Персикам" придаст сок вишни и облепихи

Пирожные "Персики" со сгущенкой / Фото: instagram.com/malenkie_radosti_tgn/

Это очень симпатичные пирожные, и они действительно крайне похожи на обычные персики. В отличие от любимых из детства "Орешков" со сгущенкой, "Персики" крупнее и для их начинки нужно сливочное масло.

Что касается окраса, то anna105mag советует взять немного вишни и облепихи, чтобы получить розовый и желтый цвета.

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"Персики" со сгущенкой – рецепт

Ингредиенты для теста:

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 160 г

Масло сливочное – 60 г

Сметана – 50 г

Разрыхлитель – 0,5 ч. л.

Мука – 350 г

Для начинки:

Вареная сгущенка – 120 г

Сливочное масло комнатной температуры – 80 г

Вишня, облепиха – по 30 г

Как приготовить:

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