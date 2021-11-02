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Плов с грибами и сливочным соусом – рецепт для тех, кто не есть на ужин мясо

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
2 ноября, 19:00
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Грибы могут быть любыми. Лучше ассорти. Берите хорошее сливочное масло, для насыщенного вкуса можно добавить немного сливок
Плов с грибами и сливочным соусом
Плов с грибами и сливочным соусом / Фото: www.bonappetit.com

Плов бывает разным, его даже можно приготовить в тыкве. Плов с грибами – сама по себе вещь очень вкусная, но здесь все дело в удивительном соусе, яркий сливочный вкус которого оттеняет сок лимона.

Кулинарные редакторы Вonappetit.com предлагают подавать его с кусочками феты и свежей зеленью.

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Плов с грибами и сливочным соусом

Ингредиенты:

  • 500 г ассорти из грибов;
  • 5 ст. л. оливкового масла;
  • 8 ст. л. сливочного масла;
  • 2 шт. лука-шалота, тонко нарезанного;
  • 2 зубчиков чеснока, мелко нарезанных;
  • 250 г басмати или длиннозерного риса;
  • 2 веточки тимьяна;
  • 2 шт. лавровых листьев;
  • 800 мл овощного или куриного бульона;
  • цедра и сок 1 лимона;
  • соль, перец, сушеный травы – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Нарежьте грибы на крупные кусочки. Лук-шалот обжарьте на оливковом масле 8 минут. Добавьте чеснок и готовьте, помешивая, примерно 1 минуту, пока он не станет золотистым.
  2. Добавьте рис, перемешайте, обжарьте 2-3 минуты. К рису добавьте тимьян, лавровый лист, бульон, соль, перец и перемешайте. Доведите до кипения. Накройте крышкой сковороду и убавьте огонь до минимума. Готовьте 20 минут. Дайте настояться еще 20 минут.
  3. На другой сковороде обжарьте грибы со специями около 5 минут, переложите на тарелку.
  4. В сковороде разогрейте сливочное масло, пока оно не получит ореховый аромат, добавьте грибы и готовьте около 5 минут. Снимите с огня и добавьте цедру лимона, лимонный сок и травы. При необходимости приправьте солью и перцем.
  5. Выложите рис по тарелкам, сверху – грибы и приправьте перцем.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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