Плов с грибами и сливочным соусом – рецепт для тех, кто не есть на ужин мясо

Плов бывает разным, его даже можно приготовить в тыкве. Плов с грибами – сама по себе вещь очень вкусная, но здесь все дело в удивительном соусе, яркий сливочный вкус которого оттеняет сок лимона.
Кулинарные редакторы Вonappetit.com предлагают подавать его с кусочками феты и свежей зеленью.
Плов с грибами и сливочным соусом
Ингредиенты:
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- 500 г ассорти из грибов;
- 5 ст. л. оливкового масла;
- 8 ст. л. сливочного масла;
- 2 шт. лука-шалота, тонко нарезанного;
- 2 зубчиков чеснока, мелко нарезанных;
- 250 г басмати или длиннозерного риса;
- 2 веточки тимьяна;
- 2 шт. лавровых листьев;
- 800 мл овощного или куриного бульона;
- цедра и сок 1 лимона;
- соль, перец, сушеный травы – по вкусу.
Как приготовить:
- Нарежьте грибы на крупные кусочки. Лук-шалот обжарьте на оливковом масле 8 минут. Добавьте чеснок и готовьте, помешивая, примерно 1 минуту, пока он не станет золотистым.
- Добавьте рис, перемешайте, обжарьте 2-3 минуты. К рису добавьте тимьян, лавровый лист, бульон, соль, перец и перемешайте. Доведите до кипения. Накройте крышкой сковороду и убавьте огонь до минимума. Готовьте 20 минут. Дайте настояться еще 20 минут.
- На другой сковороде обжарьте грибы со специями около 5 минут, переложите на тарелку.
- В сковороде разогрейте сливочное масло, пока оно не получит ореховый аромат, добавьте грибы и готовьте около 5 минут. Снимите с огня и добавьте цедру лимона, лимонный сок и травы. При необходимости приправьте солью и перцем.
- Выложите рис по тарелкам, сверху – грибы и приправьте перцем.
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