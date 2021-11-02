Плов с грибами и сливочным соусом – рецепт для тех, кто не есть на ужин мясо

Грибы могут быть любыми. Лучше ассорти. Берите хорошее сливочное масло, для насыщенного вкуса можно добавить немного сливок

Плов с грибами и сливочным соусом / Фото: www.bonappetit.com

Плов бывает разным, его даже можно приготовить в тыкве. Плов с грибами – сама по себе вещь очень вкусная, но здесь все дело в удивительном соусе, яркий сливочный вкус которого оттеняет сок лимона.

Кулинарные редакторы Вonappetit.com предлагают подавать его с кусочками феты и свежей зеленью.

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Плов с грибами и сливочным соусом

Ингредиенты:

500 г ассорти из грибов;

5 ст. л. оливкового масла;

8 ст. л. сливочного масла;

2 шт. лука-шалота, тонко нарезанного;

2 зубчиков чеснока, мелко нарезанных;

250 г басмати или длиннозерного риса;

2 веточки тимьяна;

2 шт. лавровых листьев;

800 мл овощного или куриного бульона;

цедра и сок 1 лимона;

соль, перец, сушеный травы – по вкусу.

Как приготовить: