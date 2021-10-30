Плов в тыкве – тонкости приготовления и рецепт из Ташкента

Плов – это кропотливое дело. Зато какое удовольствие можно получать в конце. Прежде чем приступать, нужно ознакомиться с правилами приготовления узбекского плова, чтобы потом его приготовить в тыкве.
Этот рецепт от фудблогера из Ташкента – dashazharit. В нем используется сразу 3 вида мяса. Вы выбираете свое любимое. После того, как плов готов, к нему нужно добавить сливочное масло. В рецепте есть еще и мед, но это дело индивидуальное, обойтись можно и без него.
Подготовка тыквы
Во-первых, нужно тщательно очистить мякоть и семечки. Мякоть, по пожеланию, можно использовать в плове. Старайтесь не делать очень тонким дно тыквы, чтобы не вышел сок и она не подгорела.
Далее по теме
Чтобы овощ наверняка пропекся, ему нужно помочь. А именно – отправить в микроволновку примерно на 5 минут. Изнутри посолите и поперчите. Тыква немного станет мягче.
Или же ее можно запечь в духовке, поставив вверх дном, около 40 минут при 170 градусах.
Время запекания тыквы
Чтобы рассчитать время запекания тыквы и чтобы она приготовилась правильно, стоит учесть ее размер.
Средняя тыква весом до 3 килограмм запекается в фольге почти полтора часа при температуре 200-220 градусов. Без фольги – 40-45 минут.
На дне противня обязательно должно быть немного воды, чтобы тыква не подгорела.
Плов в тыкве с мясом
Ингредиенты:
- Тыква – 4-5 кг
- Булгур или рис длиннозернистый – 320 г
- Ребра ягненка – 500 г
- Телятина, куриное мясо – 300 г
- Изюм белый и черный – по горсти
- Лук – 2 шт.
- Растительное масло – 6 ст. л.
- Кумин – 1 ст. л.
- Мед – 3 ст. л.
- Сливочное масло – 80 г
- Соль – по вкусу
Как приготовить:
- Булгур или рис отварить в течение 5 минут.
- У тыквы срезать крышечку, убрать мякоть, перевернуть дном вверх и запечь на решетке около 40 минут при 170 градусах.
- Обильно смазать изнутри сливочным маслом и посолить.
- Вся мясо обжарить на сухой сковороде. Из жирного мяса должен вытопиться жир. Мясо жарить свободно, не допускайте соприкосновения кусочков – это важно. Так оно не будет давать ненужный сок. Сложите мясо в миску.
- На растительном масле обжарить кольца лука до мягкости. Добавить заранее замоченный изюм, мясо, кумин. Посолить, перемешать и выключить огонь.
- Слоями уложите в тыкву булгур и мясо. Верхний слой – крупа.
- Накрыть шляпкой тыквы и запекать 1,5 часа при 180-200 градусах.
- В конце добавить сливочное масло и полить медом.
Читайте также:
- 12 лучших блюд с рисом – от плова и долмы до творожной запеканки и запеченных яблок
- 3 легких салата с рисом, которые захочется готовить не только к завтраку
- "Грязный рис" из Луизианы, который отлично дополнит ваше будничное меню
- Красный рис Чарльстон – идея для полноценного яркого обеда
- Рисовые шарики аранчини – рецепт хрустящей сицилийской уличной еды