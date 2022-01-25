Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Рада после каникул 🎉 Зеленскому – 44! ⚡ Нужно успокоиться: итоги СНБО ⚽ Динамо - Реал Мурсия: онлайн

Готовим тунец

Ужин за полчаса

Крабовые палочки

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

По-домашнему уютный чесночный суп – простой рецепт из Испании

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 января, 18:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В этом супе всего 4 зубчика чеснока, его количество можно увеличивать по желанию. Как и добавление ветчины. Обязательны в супе яйца – разболтанные, пашот или нарезанные вареные
Испанский чесночный суп
Испанский чесночный суп / Фото: instagram.com/ahora_que_como

Такое блюдо, как суп, повсеместно. В том смысле, что их, по несколько десятков, есть в каждой стране. Мы знаем, как приготовить итальянский с сосисками, теперь не менее вкусный – чесночный из Испании.

Говорят, что он был придуман местными пастухами много лет тому назад.

Реклама

Отличительная черта, кроме чеснока, – это яйца при подаче. Причем таких подач существует несколько.

Одна, когда яйцо взбивается в горячем бульоне, вторая – с яйцом пашот и третья – с нарезанным вареным яйцом.

Дальше хлеб. Его можно обжарить в виде кубиков или больших ломтиков. Он тоже добавляется к супу. И ветчина. Если будете ее использовать, то нужно обжарить с луком и чесноком.

Реклама

Рецепт со страницы nutrium_pfg.

Испанский чесночный суп

Испанский чесночный суп
Испанский чесночный суп / Фото: instagram.com/nutrium_pfg

Ингредиенты:

Реклама
  • 4 зуб. чеснока;
  • оливковое масло;
  • 4 ломтика хлеба;
  • 2 ч. л. сладкая паприка;
  • по щепотке острой паприки, соли;
  • 1 куриный бульон;
  • 4 вареных яйца.

Здесь собраны рецепты супов, которые помогут вернуться в форму после зимних праздников.

Как приготовить:

  1. В кастрюле поджарить 4 нарезанных зубчика чеснока на сковороде с оливковым маслом, когда они станут золотистыми, добавить 4 предварительно поджаренных ломтика хлеба.
  2. Снять с огня и добавить много сладкую и острую паприку.
  3. Посолить и вернуть на огонь, влить бульон.
  4. Яйца очистить, нарезать и добавить в суп. Подавать с поджаренным тостом и оливковым маслом.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять