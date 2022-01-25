По-домашнему уютный чесночный суп – простой рецепт из Испании

В этом супе всего 4 зубчика чеснока, его количество можно увеличивать по желанию. Как и добавление ветчины. Обязательны в супе яйца – разболтанные, пашот или нарезанные вареные

Испанский чесночный суп / Фото: instagram.com/ahora_que_como

Такое блюдо, как суп, повсеместно. В том смысле, что их, по несколько десятков, есть в каждой стране. Мы знаем, как приготовить итальянский с сосисками, теперь не менее вкусный – чесночный из Испании.

Говорят, что он был придуман местными пастухами много лет тому назад.

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Отличительная черта, кроме чеснока, – это яйца при подаче. Причем таких подач существует несколько.

Одна, когда яйцо взбивается в горячем бульоне, вторая – с яйцом пашот и третья – с нарезанным вареным яйцом.

Дальше хлеб. Его можно обжарить в виде кубиков или больших ломтиков. Он тоже добавляется к супу. И ветчина. Если будете ее использовать, то нужно обжарить с луком и чесноком.

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Рецепт со страницы nutrium_pfg.

Испанский чесночный суп

Испанский чесночный суп / Фото: instagram.com/nutrium_pfg

Ингредиенты:

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4 зуб. чеснока;

оливковое масло;

4 ломтика хлеба;

2 ч. л. сладкая паприка;

по щепотке острой паприки, соли;

1 куриный бульон;

4 вареных яйца.

Здесь собраны рецепты супов, которые помогут вернуться в форму после зимних праздников.

Как приготовить: