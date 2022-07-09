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Японский десерт моти с клубникой – рецепт за 15 минут и без выпечки

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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9 июля, 16:41
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Используется рисовая мука. Перед формовкой массу нужно прогреть несколько раз в микроволновке. Внутри, кроме клубники, будет сливочный сыр или творог
Как приготовить моти с клубникой
Как приготовить моти с клубникой / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня, instagram.com/olya_pins

Клубника в десерте – двойное удовольствие. Если уже попробовали тирамису, то не пропустите классику японских десертов.

Моти или мочи готовят из рисовой муки. Известны много сотен лет. Интересно, что когда-то это было лакомство достаточно богатых людей.

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Сегодня его может приготовить любой желающий и за 15 минут. Основа десерта получится сладкой, но ее оттенит сливочный сыр или творог вместе с клубникой.

Масса для моти будет доходить до нужной консистенции в микроволновке. Olya Pins – Правильное Питание и не только грела ее до состояния жидкого пластилина.

Десерт моти с клубникой

Десерт моти с клубникой
Десерт моти с клубникой

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Ингредиенты:

  • 100 г рисовой муки;
  • 50 г сахарной пудры;
  • 185 мл воды;
  • пищевой краситель малинового цвета;
  • кукурузный крахмал;
  • 150 г сливочного сыра;
  • клубника.

Как приготовить:

  1. Муку соединить с сахарной пудрой, залить водой комнатной температуры. Тщательно размешать. Получится жидкая масса.
  2. Добавить несколько капель красителя, размешать.
  3. Накрыть пленкой, сделать отверстия и отправить в микроволновку на 50 секунд.
  4. Снять пленку и перемешать массу. Снова накрыть пленкой и отправить в микроволновку еще на 50 секунд. Масса должна получиться, как жидкий пластилин.
  5. Присыпать кукурузным крахмалом рабочую поверхность. Обкатать в нем тесто и сформировать лепешки. Внутрь выложить сливочный сир и клубнику. Сформировать моти.
  6. Оставить в холодильнике на несколько часов.

Детали формовки моти с клубникой смотрите в видео от автор рецепта.

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Не пропустите рецепт домашнего сорбета, для него тоже нужна клубника.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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