Японский десерт моти с клубникой – рецепт за 15 минут и без выпечки

Клубника в десерте – двойное удовольствие. Если уже попробовали тирамису, то не пропустите классику японских десертов.
Моти или мочи готовят из рисовой муки. Известны много сотен лет. Интересно, что когда-то это было лакомство достаточно богатых людей.
Сегодня его может приготовить любой желающий и за 15 минут. Основа десерта получится сладкой, но ее оттенит сливочный сыр или творог вместе с клубникой.
Масса для моти будет доходить до нужной консистенции в микроволновке. Olya Pins – Правильное Питание и не только грела ее до состояния жидкого пластилина.
Десерт моти с клубникой
Ингредиенты:
- 100 г рисовой муки;
- 50 г сахарной пудры;
- 185 мл воды;
- пищевой краситель малинового цвета;
- кукурузный крахмал;
- 150 г сливочного сыра;
- клубника.
Как приготовить:
- Муку соединить с сахарной пудрой, залить водой комнатной температуры. Тщательно размешать. Получится жидкая масса.
- Добавить несколько капель красителя, размешать.
- Накрыть пленкой, сделать отверстия и отправить в микроволновку на 50 секунд.
- Снять пленку и перемешать массу. Снова накрыть пленкой и отправить в микроволновку еще на 50 секунд. Масса должна получиться, как жидкий пластилин.
- Присыпать кукурузным крахмалом рабочую поверхность. Обкатать в нем тесто и сформировать лепешки. Внутрь выложить сливочный сир и клубнику. Сформировать моти.
- Оставить в холодильнике на несколько часов.
Детали формовки моти с клубникой смотрите в видео от автор рецепта.
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