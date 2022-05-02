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Поминальная кутья из риса – старинный рецепт от священников

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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2 мая, 12:09
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Готовят ее из риса, который после варки нужно хорошо промыть в холодной воде. Каждый ингредиент этой кутьи несет в себе важные смыслы
Поминальная кутья
Поминальная кутья / Фото: Depositphotos

После поминального воскресенья многие из нас сядут за стол во вторник, 3 мая. Тогда будет Радоница, важный день, чтобы вспомнить своих ушедших родственников. Кроме других обязательных поминальных блюд, обязательно нужно приготовить кутью.

Кутью носят в церковь и на захоронения родных, раздают соседям и просящим. Есть ее нужно в начале поминального обеда, после оставляют на столе.

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К поминальной кутье принято подавать сочиво, обычно его готовят из перетертого мака с добавлением грецких орехов.

Зерна риса символизируют будущее воскресенье, а сладость меда и изюма – райское блаженство.

Изюм для кутьи, как советуют на канале Super Best.su нужно замочить за один час перед тем, как он попадет к рису.

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Поминальная кутья

Кутья из риса на поминальные дни
Кутья из риса на поминальные дни / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • рис;
  • мед;
  • изюм;
  • взвар.

И еще один рецепт кутьи – с миндалем и изюмом найдете здесь.

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Как приготовить:

  1. Рис промыть и отварить до готовности. Промыть в холодной воде.
  2. Добавить изюм, перемешать.
  3. Влить мед по вкусу и снова перемешать.
  4. Влить взвар по вкусу и снова перемешать. Дать немного настояться.

На поминальные дни обязательно нужно испечь паску. Рецепт закарпатской с медом читайте здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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