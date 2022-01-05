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Постное печенье с орехами – оно украсит стол в Святвечер

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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5 января, 17:21
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В оригинальном рецепте – грецкие орехи, к ним можно добавить любые другие. Цвет и аромат печенью обеспечит корица. Формируется выпечка в виде рулета и выпекается, нарезанной на порции
Постное печенье с орехами
Постное печенье с орехами / Фото: instagram.com/postnaya_kyhnya/

Это отличное печенье, чтобы разнообразить стол на Святой вечер. Конечно, все начнется с праздничной кутьи, а вот закончить ужин можно этой красивой выпечкой.

Количество сахара можно регулировать, сократив его за счет присутствия меда.

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Рецепт взят со страницы postnaya_kyhnya.

Постное печенье с орехами

Ингредиенты:

  • 4 стакана муки;
  • 1 стакан воды;
  • 100 мл подсолнечного масла;
  • щепотка соли;
  • 1 ч. л. гашеной соды;
  • 4 ст. л. сахара.

Для начинки:

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  • 1 ст. л. корицы молотой;
  • 100 г грецких орехов.

Как приготовить:

  1. Муку просеять, добавить масло, хорошо перемешать. Добавить соду гашеную, соль, сахар, снова перемешать. Влить воду и замесить тесто.
  2. Орехи измельчить, смешать с корицей.
  3. Раскатать тесто в пласт толщиной 2-3 мм, немного смазать маслом, посыпать смесью орехов с корицей, свернуть в тугой рулет и нарезать на кусочки.
  4. Выпекать 15-20 минут при 180 градусах.

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Ирина Маслова
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