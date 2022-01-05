Постное печенье с орехами – оно украсит стол в Святвечер

В оригинальном рецепте – грецкие орехи, к ним можно добавить любые другие. Цвет и аромат печенью обеспечит корица. Формируется выпечка в виде рулета и выпекается, нарезанной на порции

Постное печенье с орехами / Фото: instagram.com/postnaya_kyhnya/

Это отличное печенье, чтобы разнообразить стол на Святой вечер. Конечно, все начнется с праздничной кутьи, а вот закончить ужин можно этой красивой выпечкой.

Количество сахара можно регулировать, сократив его за счет присутствия меда.

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Рецепт взят со страницы postnaya_kyhnya.

Постное печенье с орехами

Ингредиенты:

4 стакана муки;

1 стакан воды;

100 мл подсолнечного масла;

щепотка соли;

1 ч. л. гашеной соды;

4 ст. л. сахара.

Для начинки:

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1 ст. л. корицы молотой;

100 г грецких орехов.

Как приготовить: