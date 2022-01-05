Постное печенье с орехами – оно украсит стол в Святвечер

Постное печенье с орехами / Фото: instagram.com/postnaya_kyhnya/
Это отличное печенье, чтобы разнообразить стол на Святой вечер. Конечно, все начнется с праздничной кутьи, а вот закончить ужин можно этой красивой выпечкой.
Количество сахара можно регулировать, сократив его за счет присутствия меда.
Рецепт взят со страницы postnaya_kyhnya.
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Постное печенье с орехами
Ингредиенты:
- 4 стакана муки;
- 1 стакан воды;
- 100 мл подсолнечного масла;
- щепотка соли;
- 1 ч. л. гашеной соды;
- 4 ст. л. сахара.
Для начинки:
- 1 ст. л. корицы молотой;
- 100 г грецких орехов.
Как приготовить:
- Муку просеять, добавить масло, хорошо перемешать. Добавить соду гашеную, соль, сахар, снова перемешать. Влить воду и замесить тесто.
- Орехи измельчить, смешать с корицей.
- Раскатать тесто в пласт толщиной 2-3 мм, немного смазать маслом, посыпать смесью орехов с корицей, свернуть в тугой рулет и нарезать на кусочки.
- Выпекать 15-20 минут при 180 градусах.
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