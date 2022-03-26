Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Без муки и яиц

Перекус за 5 минут

Домашняя колбаса

Постные блюда

Храним яйца

Замена хлебу
СЕГОДНЯ Еда

Постный морковный брауни – кроме шоколада, нужно немного какао

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 марта, 08:32
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вместе с сахаром автор рецепта предлагает добавить в тесто столовую ложку меда. Желательно, чтобы морковь была немного сладковатой, ее натрите крупнее
Морковный брауни
Морковный брауни / Фото: instagram.com/sofya_prolubov/

Десерты и выпечка без присутствия сливочного масла и молока – это тоже очень вкусно и ничем не уступает классическим вариациям популярного десерта под названием брауни.

Этот брауни замешивается на растительном масле. Перед замесом теста все сухие ингредиенту нужно тщательно просеять. Шоколад – хорошо измельчить, а морковь натереть некрупно.

Реклама

Автор рецепта sofya_prolubov советует дать остыть готовому десерту после выпекания и после того, как достанете брауни из духовки, дайте ему остыть и подержите в холодильнике 30-40 минут.

Постный морковный брауни

Постный морковный брауни
Постный морковный брауни / Фото: instagram.com/sofya_prolubov/

Ингредиенты:

Реклама
  • 55 г хорошего какао;
  • 160 г муки;
  • 120 г сахара;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 0,5 ч. л. соды;
  • щепотка соли;
  • 130 г теплой воды;
  • 1 ст. л. с горкой меда;
  • 115 г растительного масла без сильного запаха;
  • одна средняя тертая некрупно морковь;
  • 100 г горького шоколада (измельчить).

Здесь узнаете о еще одном известном десерте – блонди – для него нужен белый шоколад.

Как приготовить:

  1. Духовку разогреть до 200 градусов.
  2. Сухие ингредиенты просеять и соединить.
  3. В воду добавить ложку меда, перемешать и добавить к сухим ингредиентам. Соединить с помощью миксера или лопаткой.
  4. Добавить растительное масло, тертую морковь, хорошо измельченный шоколад и перемешать.
  5. Застелить противень, разровнять тесто, выпекать 30 минут.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Пополнить запасы
Продукты длительного хранения
Бобовые
Бобовые
Крупы
Крупы
Сушеное мясо
Сушеное мясо
Мед
Мед
1 /2
Что купить?
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Лайфхак недели
Как сделать сливочное масло
Хакнуть
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Стародавние рецепты
Вкусно по-украински
Готовить

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять