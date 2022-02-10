ПП-маффины – как приготовить и рецепт с изюмом и бананом

Выпечка из серии "Для правильного питания" – даже очень разнообразная. К кексам и маффинам можно добавить банан, орехи с авокадо, а можно испечь их на основе гречневой муки.
В эти маффины добавляются еще и гречневые хлопья. В качестве подсластителя – стевия, банан и изюм.
Так как это особенные маффины, то тесто сильно подниматься не будет. Поэтому формочки нужно заполнить практически полностью.
Рецепт со страницы pp.food_recepts.
Гречневые маффины
Ингредиенты: ⠀
- гречневые хлопья – 100 г;
- гречневая мука – 60 г;
- кефир – 1 стакан;⠀
- яйцо куриное – 1 шт.
- разрыхлитель, порошок стевии – по 1 ч. л.;
- изюм – 40 г
- банан – 1 шт.
- корица – 0,5 ч. л.;
- растительное масло без запаха.
Здесь найдете рецепт вкусного бананового кекса на овсянке. ⠀
Как приготовить:⠀
- Гречневые хлопья залейте кефиром, оставьте на 10 минут. Кефир комнатной температуры.⠀
- Яйцо взбейте, затем добавьте порошок стевии. Разомните банан вилкой и добавьте в миску с яйцом.⠀
- Смешайте гречневые хлопья и яично-банановую смесь. Добавьте гречневую муку и разрыхлитель. Положите изюм и корицу. Добавьте растительное масло, перемешайте.⠀
- Формочки смажьте маслом и выложите тесто. Выпекайте при 170-180 градусах до готовности.⠀