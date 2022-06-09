Практически диетические чебуреки с фаршем, вместо теста – кабачки

Итак, кабачки открывают перед нами горизонты бесконечно интересных экспериментов. Благодаря своей вкусовой нейтральности они могут стать спагетти и диетическим гарниром одновременно или превратиться в тесто для чебуреков.
В нашем случае используется любой фарш, к нему нужно добавить обжаренный лук. Попробуйте такие чебуреки с творожной начинкой и зеленью, отварным мясом с помидорами.
Ольга Матвей предлагает сделать пробный чебурек, чтобы понять, нужна ли соль или мука для густоты теста.
Кабачковые чебуреки
Ингредиенты:
- кабачок – 400 г;
- фарш – 150 г;
- лук – 2 шт.;
- яйцо;
- сметана – 3 ст. л.;
- соль, перец;
- кефир – 100 мл;
- мука – 7 ст. л.
Как приготовить:
- Кабачок натереть на крупной терке. Вбить яйцо, кефир, сметану и добавить перец. Перемешать. Добавить муку и перемешать. Регулируйте густоту теста мукой.
- К фаршу добавить слегка обжаренный лук. Добавить лук к мясу без масла, посолить, поперчить и перемешать.
- На разогретую сковороду выложить тесто, разровнять ложкой в виде примерного круга. Затем распределить немного начинки по поверхности. Когда сырое тесто практически исчезло, сложить его конвертом и придавить вилкой края. Обжарить с другой стороны.
Детали жарки чебуреков из кабачков смотрите в видео от автора рецепта.
Как в Австрии называют чебуреки и как их приготовить читайте здесь.