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Праздничные рецепты на день рождения – холодные закуски и горячие блюда

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
23 сентября, 11:46
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Попробуйте дыню с пармской ветчиной и крабовые палочки с сыром в кляре. Для гостей, которые любят овощи, приготовьте рататуй на хрустящей галете. А свинина будет нежной, если запечь ее в белом вине
Рецепты праздничных блюд на день рождения
Рецепты праздничных блюд на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

Холодные закуски, горячее и десерт – таков традиционный набор праздничного стола у большинства. Это не значит, что нужно готовить множество позиций. Пусть их будет несколько, но они будут очень достойны. Желательно, чтобы на столе были и овощи, и мясо. Ознакомьтесь с рецептами ниже, они красочные. Что касается сладкого, то быстрые и легкие варианты найдете здесь.

Рататуй на хрустящей галете

Рататуй на хрустящей галете
Рататуй на хрустящей галете / Фото: instagram.com/vkusno_galina_yurik/

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Ингредиенты для теста:

  • Пшеничная мука – 200 г
  • Растительное масло, вода или молоко – по 80 мл
  • Соль – 2 щепотки

Для начинки:

  • Цукини, баклажан – по 1 шт.
  • Помидор – 4 шт.
  • Оливки – 100 г
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Соль, перец, прованские травы – по вкусу

Для соуса:

  • Болгарский перец, небольшие луковицы – по 2 шт.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Оливковое масло – 5 ст. л.
  • Лавровый лист, тимьян, петрушка, соль, перец
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Способ приготовления:

  1. Для соуса нарезать лук и чеснок. На оливковом масле обжарить в течение 3-5 минут.
  2. Перец мелко нарезать, добавить в сковороду протушить. Помидоры бланшировать, снять кожуру и мелко нарезать. Добавить в сковороду со всеми специями для соуса, протушить 5 минут. Убрать с огня.
  3. Для начинки все овощи нарезать тонкими ломтиками. Ломтики баклажана запечь с оливковым маслом при 200 градусах 20 минут.
  4. Для теста смешать все ингредиенты, раскатать в круг толщиной 4 мм. Края должны быть тоньше.
  5. Распределить соус по тесту, разложить все овощи, чередуя их в форме спирали. Завернуть края внутрь.
  6. Выпекать при 180 градусах 40 минут.

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Дыня с пармской ветчиной

Дыня с ветчиной
Дыня с ветчиной / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

  • Дыня – 1 шт.
  • Пармская ветчина или хамон – 100 г
  • Руккола
  • Пармезан или другой твердый сыр – 100 г
  • Оливковое масло – 50 г

Способ приготовления:

  1. Дыню очистите от кожуры, порежьте на 16 крупных кусочков и слегка припустите в сотейнике.
  2. Ветчину разрежьте на 16 очень тонких пластинок, а сыр натрите на самой мелкой терке.
  3. Каждый кусок дыни заверните в ветчину и сколите бутербродной шпажкой.

Крабовые палочки с сыром в кляре

Крабовые палочки с сыром в кляре
Крабовые палочки с сыром в кляре / Фото: instagram.com/pp.recepti_insta.blog/

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 10 шт.
  • Сыр – 150 г

Для кляра:

  • Яйца – 2 шт.
  • Молоко – 50 г
  • Мука – 50 г
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Сыр нарезать полосками. Развернуть крабовые палочки, положить сыр и завернуть снова.
  2. Для кляра смешать все ингредиенты, обмакнуть палочки в кляре и обжарить со всех сторон.

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Куриное филе в сырном соусе и грибами

Куриное филе в сырном соусе и грибами
Куриное филе в сырном соусе и грибами / Фото: instagram.com/semya_vse_za_stol/

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 4 шт.
  • Шампиньоны – 250 г
  • Сушеные белые грибы – горсть
  • Тимьян – 4-5 веточек
  • Горгондзола – 50-60 г
  • Чеддер – 80-100 г
  • Лук – 2 шт.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Сливки – 400 мл
  • Зелень, соль, перец, оливковое масло

Способ приготовления:

  1. Филе отбить до одинаковой толщины, шампиньоны нарезать пластинами.
  2. Белые грибы залить кипятком и дать настояться 10 минут.
  3. Лук нарезать кубиками, чеснок пропустить через пресс. Чеддер натереть на крупной терке.
  4. Филе посолить, поперчить. Обжарить на оливковом масле с каждой стороны по 5 минут. Убрать филе. В этой же сковороде обжарить лук с чесноком.
  5. Белые грибы нарезать и обжарить вместе с шампиньонами. Когда грибы обжарятся, добавить сливки и немного воды. Довести до кипения.
  6. Уменьшить огонь, добавить к грибам чеддер, измельченную горгондзолу, тимьян и готовить до растворения сыра.
  7. Добавить курицу в соус и тушить 3-5 минут.

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Свинина, запеченная в белом вине

Свинина, запеченная в белом вине
Свинина, запеченная в белом вине / Фото: instagram.com/mamochka_nakormit/

Ингредиенты:

  • Свинина (вырезка) – 1 кг
  • Лимон – 1 шт.
  • Чеснок – 7 зуб.
  • Белое сухое вино – 200 мл
  • Тимьян, соль, перец – по вкусу
  • Растительное масло

Способ приготовления:

  1. Мясо натереть солью, перцем и другими специями по вкусу. Сбрызнуть маслом.
  2. Для маринада соединить цедру лимона, лимонный сок, измельченный чеснок (3 зуб.), тимьян и оливковое масло. Хорошо обмазать маринадом мясо.
  3. Переложить свинину в форму для запекания, добавить ломтики лимона и зубчики чеснока, влить вино.
  4. Запекать при 160 градусах около 2 часов.

Какие напитки приготовить на день рождения, чтобы всех удивить, читайте здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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