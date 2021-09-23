Праздничные рецепты на день рождения – холодные закуски и горячие блюда

Холодные закуски, горячее и десерт – таков традиционный набор праздничного стола у большинства. Это не значит, что нужно готовить множество позиций. Пусть их будет несколько, но они будут очень достойны. Желательно, чтобы на столе были и овощи, и мясо. Ознакомьтесь с рецептами ниже, они красочные. Что касается сладкого, то быстрые и легкие варианты найдете здесь.
Рататуй на хрустящей галете
Ингредиенты для теста:
- Пшеничная мука – 200 г
- Растительное масло, вода или молоко – по 80 мл
- Соль – 2 щепотки
Для начинки:
- Цукини, баклажан – по 1 шт.
- Помидор – 4 шт.
- Оливки – 100 г
- Чеснок – 3 зуб.
- Соль, перец, прованские травы – по вкусу
Для соуса:
- Болгарский перец, небольшие луковицы – по 2 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Оливковое масло – 5 ст. л.
- Лавровый лист, тимьян, петрушка, соль, перец
Способ приготовления:
- Для соуса нарезать лук и чеснок. На оливковом масле обжарить в течение 3-5 минут.
- Перец мелко нарезать, добавить в сковороду протушить. Помидоры бланшировать, снять кожуру и мелко нарезать. Добавить в сковороду со всеми специями для соуса, протушить 5 минут. Убрать с огня.
- Для начинки все овощи нарезать тонкими ломтиками. Ломтики баклажана запечь с оливковым маслом при 200 градусах 20 минут.
- Для теста смешать все ингредиенты, раскатать в круг толщиной 4 мм. Края должны быть тоньше.
- Распределить соус по тесту, разложить все овощи, чередуя их в форме спирали. Завернуть края внутрь.
- Выпекать при 180 градусах 40 минут.
Дыня с пармской ветчиной
Ингредиенты:
- Дыня – 1 шт.
- Пармская ветчина или хамон – 100 г
- Руккола
- Пармезан или другой твердый сыр – 100 г
- Оливковое масло – 50 г
Способ приготовления:
- Дыню очистите от кожуры, порежьте на 16 крупных кусочков и слегка припустите в сотейнике.
- Ветчину разрежьте на 16 очень тонких пластинок, а сыр натрите на самой мелкой терке.
- Каждый кусок дыни заверните в ветчину и сколите бутербродной шпажкой.
Крабовые палочки с сыром в кляре
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 10 шт.
- Сыр – 150 г
Для кляра:
- Яйца – 2 шт.
- Молоко – 50 г
- Мука – 50 г
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Сыр нарезать полосками. Развернуть крабовые палочки, положить сыр и завернуть снова.
- Для кляра смешать все ингредиенты, обмакнуть палочки в кляре и обжарить со всех сторон.
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Куриное филе в сырном соусе и грибами
Ингредиенты:
- Куриное филе – 4 шт.
- Шампиньоны – 250 г
- Сушеные белые грибы – горсть
- Тимьян – 4-5 веточек
- Горгондзола – 50-60 г
- Чеддер – 80-100 г
- Лук – 2 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Сливки – 400 мл
- Зелень, соль, перец, оливковое масло
Способ приготовления:
- Филе отбить до одинаковой толщины, шампиньоны нарезать пластинами.
- Белые грибы залить кипятком и дать настояться 10 минут.
- Лук нарезать кубиками, чеснок пропустить через пресс. Чеддер натереть на крупной терке.
- Филе посолить, поперчить. Обжарить на оливковом масле с каждой стороны по 5 минут. Убрать филе. В этой же сковороде обжарить лук с чесноком.
- Белые грибы нарезать и обжарить вместе с шампиньонами. Когда грибы обжарятся, добавить сливки и немного воды. Довести до кипения.
- Уменьшить огонь, добавить к грибам чеддер, измельченную горгондзолу, тимьян и готовить до растворения сыра.
- Добавить курицу в соус и тушить 3-5 минут.
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Свинина, запеченная в белом вине
Ингредиенты:
- Свинина (вырезка) – 1 кг
- Лимон – 1 шт.
- Чеснок – 7 зуб.
- Белое сухое вино – 200 мл
- Тимьян, соль, перец – по вкусу
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Мясо натереть солью, перцем и другими специями по вкусу. Сбрызнуть маслом.
- Для маринада соединить цедру лимона, лимонный сок, измельченный чеснок (3 зуб.), тимьян и оливковое масло. Хорошо обмазать маринадом мясо.
- Переложить свинину в форму для запекания, добавить ломтики лимона и зубчики чеснока, влить вино.
- Запекать при 160 градусах около 2 часов.
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