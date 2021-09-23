Праздничные рецепты на день рождения – холодные закуски и горячие блюда

Попробуйте дыню с пармской ветчиной и крабовые палочки с сыром в кляре. Для гостей, которые любят овощи, приготовьте рататуй на хрустящей галете. А свинина будет нежной, если запечь ее в белом вине

Рецепты праздничных блюд на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

Холодные закуски, горячее и десерт – таков традиционный набор праздничного стола у большинства. Это не значит, что нужно готовить множество позиций. Пусть их будет несколько, но они будут очень достойны. Желательно, чтобы на столе были и овощи, и мясо. Ознакомьтесь с рецептами ниже, они красочные. Что касается сладкого, то быстрые и легкие варианты найдете здесь.

Рататуй на хрустящей галете

Рататуй на хрустящей галете / Фото: instagram.com/vkusno_galina_yurik/

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Ингредиенты для теста:

Пшеничная мука – 200 г

Растительное масло, вода или молоко – по 80 мл

Соль – 2 щепотки

Для начинки:

Цукини, баклажан – по 1 шт.

Помидор – 4 шт.

Оливки – 100 г

Чеснок – 3 зуб.

Соль, перец, прованские травы – по вкусу

Для соуса:

Болгарский перец, небольшие луковицы – по 2 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Оливковое масло – 5 ст. л.

Лавровый лист, тимьян, петрушка, соль, перец

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Способ приготовления:

Для соуса нарезать лук и чеснок. На оливковом масле обжарить в течение 3-5 минут. Перец мелко нарезать, добавить в сковороду протушить. Помидоры бланшировать, снять кожуру и мелко нарезать. Добавить в сковороду со всеми специями для соуса, протушить 5 минут. Убрать с огня. Для начинки все овощи нарезать тонкими ломтиками. Ломтики баклажана запечь с оливковым маслом при 200 градусах 20 минут. Для теста смешать все ингредиенты, раскатать в круг толщиной 4 мм. Края должны быть тоньше. Распределить соус по тесту, разложить все овощи, чередуя их в форме спирали. Завернуть края внутрь. Выпекать при 180 градусах 40 минут.

Дыня с пармской ветчиной

Дыня с ветчиной / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

Дыня – 1 шт.

Пармская ветчина или хамон – 100 г

Руккола

Пармезан или другой твердый сыр – 100 г

Оливковое масло – 50 г

Способ приготовления:

Дыню очистите от кожуры, порежьте на 16 крупных кусочков и слегка припустите в сотейнике. Ветчину разрежьте на 16 очень тонких пластинок, а сыр натрите на самой мелкой терке. Каждый кусок дыни заверните в ветчину и сколите бутербродной шпажкой.

Крабовые палочки с сыром в кляре

Крабовые палочки с сыром в кляре / Фото: instagram.com/pp.recepti_insta.blog/

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 10 шт.

Сыр – 150 г

Для кляра:

Яйца – 2 шт.

Молоко – 50 г

Мука – 50 г

Соль, перец

Способ приготовления:

Сыр нарезать полосками. Развернуть крабовые палочки, положить сыр и завернуть снова. Для кляра смешать все ингредиенты, обмакнуть палочки в кляре и обжарить со всех сторон.

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Куриное филе в сырном соусе и грибами

Куриное филе в сырном соусе и грибами / Фото: instagram.com/semya_vse_za_stol/

Ингредиенты:

Куриное филе – 4 шт.

Шампиньоны – 250 г

Сушеные белые грибы – горсть

Тимьян – 4-5 веточек

Горгондзола – 50-60 г

Чеддер – 80-100 г

Лук – 2 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Сливки – 400 мл

Зелень, соль, перец, оливковое масло

Способ приготовления:

Филе отбить до одинаковой толщины, шампиньоны нарезать пластинами. Белые грибы залить кипятком и дать настояться 10 минут. Лук нарезать кубиками, чеснок пропустить через пресс. Чеддер натереть на крупной терке. Филе посолить, поперчить. Обжарить на оливковом масле с каждой стороны по 5 минут. Убрать филе. В этой же сковороде обжарить лук с чесноком. Белые грибы нарезать и обжарить вместе с шампиньонами. Когда грибы обжарятся, добавить сливки и немного воды. Довести до кипения. Уменьшить огонь, добавить к грибам чеддер, измельченную горгондзолу, тимьян и готовить до растворения сыра. Добавить курицу в соус и тушить 3-5 минут.

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Свинина, запеченная в белом вине

Свинина, запеченная в белом вине / Фото: instagram.com/mamochka_nakormit/

Ингредиенты:

Свинина (вырезка) – 1 кг

Лимон – 1 шт.

Чеснок – 7 зуб.

Белое сухое вино – 200 мл

Тимьян, соль, перец – по вкусу

Растительное масло

Способ приготовления:

Мясо натереть солью, перцем и другими специями по вкусу. Сбрызнуть маслом. Для маринада соединить цедру лимона, лимонный сок, измельченный чеснок (3 зуб.), тимьян и оливковое масло. Хорошо обмазать маринадом мясо. Переложить свинину в форму для запекания, добавить ломтики лимона и зубчики чеснока, влить вино. Запекать при 160 градусах около 2 часов.

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