Простейший пирог с клубникой, немного ягоды нужно для соуса

Тесто замешивается на сметане с добавлением небольшого количества растительного масла. Заливается в форму в два подхода. Между частями теста будет нарезанная клубника

Пирог с клубникой на сметане / Фото: Depositphotos

И еще один простой рецепт к списку самых разных вкусностей с клубникой. В выпечке ягода ведет себя очень хорошо. Она держит форму, щедро отдавая свой сок и аромат.

Alina FooDee предлагает простейший вариант пирога, тесто замешивается быстро и сразу же можно браться за формовку.

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Часть клубники нарежется мелко и попадет внутрь, вторая часть ягод, нарезанная крупнее, будет сверху. Если захочется, то можно приготовить соус для украшения.

Пирог с клубникой

Пирог с клубникой / Фото: Alina FooDee

Ингредиенты:

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клубника – 400-500 г;

яйца – 3 шт. средних;

мука – 250 г;

сахар – 120 г;

ванильный сахар – 20 г;

сметана – 250 г;

растительное масло – 50 г;

разрыхлитель – 2 ч. л.;

щепотка соли;

сахарная пудра.

Для соуса:

клубника – 400-500 г;

сахар или мед.

Как приготовить:

Яйца взбить с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до белой пышной массы. Постепенно влить растительное масло и сметану. Муку просеять и смешать с разрыхлителем, ввести в тесто на малых оборотах миксера. Половину клубники нарезать пополам, вторую половину кубиками или четвертинками. Форму выстелить пергаментом. Вылить половину теста, высыпать мелко нарезанную клубнику, залить вторую половину теста, сверху выложить половинки клубники, немного утапливая их в тесто. Выпекать 50-60 минут при температуре 180-190 градусов. Дать остыть в форме. По желанию посыпать сахарной пудрой. Для соуса измельчить в блендере клубнику с сахаром. Украсить пирог соусом.

Подробней о пироге можно посмотреть в ролике ниже.

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