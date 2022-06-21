Простейший пирог с клубникой, немного ягоды нужно для соуса

И еще один простой рецепт к списку самых разных вкусностей с клубникой. В выпечке ягода ведет себя очень хорошо. Она держит форму, щедро отдавая свой сок и аромат.
Alina FooDee предлагает простейший вариант пирога, тесто замешивается быстро и сразу же можно браться за формовку.
Часть клубники нарежется мелко и попадет внутрь, вторая часть ягод, нарезанная крупнее, будет сверху. Если захочется, то можно приготовить соус для украшения.
Пирог с клубникой
Ингредиенты:
- клубника – 400-500 г;
- яйца – 3 шт. средних;
- мука – 250 г;
- сахар – 120 г;
- ванильный сахар – 20 г;
- сметана – 250 г;
- растительное масло – 50 г;
- разрыхлитель – 2 ч. л.;
- щепотка соли;
- сахарная пудра.
Для соуса:
- клубника – 400-500 г;
- сахар или мед.
Как приготовить:
- Яйца взбить с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до белой пышной массы.
- Постепенно влить растительное масло и сметану.
- Муку просеять и смешать с разрыхлителем, ввести в тесто на малых оборотах миксера.
- Половину клубники нарезать пополам, вторую половину кубиками или четвертинками.
- Форму выстелить пергаментом. Вылить половину теста, высыпать мелко нарезанную клубнику, залить вторую половину теста, сверху выложить половинки клубники, немного утапливая их в тесто.
- Выпекать 50-60 минут при температуре 180-190 градусов. Дать остыть в форме. По желанию посыпать сахарной пудрой.
- Для соуса измельчить в блендере клубнику с сахаром. Украсить пирог соусом.
Подробней о пироге можно посмотреть в ролике ниже.
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