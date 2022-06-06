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Простой, но вкусный пирог с яблочным пюре – рецепт и как приготовить

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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6 июня, 09:11
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Сегодня, 6 июня, в США День этого пирога. Прочно засел на американские кухни во времена Первой мировой войны – пюре было дешевым, а сам пирог хорошо хранился
Как приготовить пирог с яблочным пюре
Как приготовить пирог с яблочным пюре / Фото: instagram.com/iamcookru/

Родиной всех вариаций пирогов с яблоками считают Британию. Корнуэлльский яблочный среди них, правда, для него нужны целые яблоки, которые нарезаются дольками.

День пирога с яблочным пюре – это больше не достояние кухни США, это дань простой домашней выпечке. Именно она выручала многих во времена Первой мировой войны.

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Яблочное пюре было доступным, позволяло пирогу долго оставаться мягким. Иногда вместо муки используют овсяные хлопья и кукурузную муку.

В рецепте со страницы k.i.r.a_f.o.o.d подробно рассказывают, как сделать яблочное пюре самостоятельно.

Пирог с яблочным пюре

Пирог с яблочным пюре
Пирог с яблочным пюре

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Ингредиенты:

  • желтки – 2 шт.
  • сахар – 100 г;
  • сливочное масло – 80 г;
  • сметана – 2 ст. л.;
  • мука – 250 г;
  • ванилин;
  • сода – 1/2 ч. л.;
  • яблоки или готовое яблочное пюре.

Как приготовить:

  1. Яблоки (6-7 средних) разрезать пополам, убрать сердцевину, выложить на застеленный противень и добавить немного воды. Запекать 30 минут при 200 градусах.
  2. Отделить мякоть от шкурки. Мякоть взбить или перемешать ложкой.
  3. Желтки смешать с сахаром, добавить размягченное сливочное масло, затем – сметану, все перемешать.
  4. Смешать просеянную муку, соду и ванилин, замесить тесто. Тесто должно получиться как очень густая сметана.
  5. Тесто выложить в смазанную сливочным маслом форму, сверху распределить пюре. Выпекать при 190 градусах 40 минут.

Не пропустите рецепт детского пюре, которое легко можно сделать в домашних условиях.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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