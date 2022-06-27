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Простой рецепт хорватского десерта – тесто нужно готовое, слоеное (фото)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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27 июня, 10:32
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А между слоями теста будет много пышного заварного крема на основе молока и сливок. Украшается тонкой шоколадной глазурью
Как приготовить хорватскую кремшниту
Как приготовить хорватскую кремшниту

Называется этот десерт кремшнита и по своей красоте несколько схож на бостонский пирог. Правда, приготовить хорватское лакомство в разы быстрее и проще.

Называть кремшниту исключительно хорватской неправильно. Ее любят во многих европейских странах, но Хорватия десерт несколько преобразила и считает своим достоянием.

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И именно в этой стране, около сорока лет тому назад, стали украшать кремшниту шоколадной глазурью. В другим местах она посыпается сахарной пудрой.

Между слоями теста будет заварной крем, потом – слой взбитых сливок. Рецепт воспроизведен на странице vinegretteblog.

Хорватский десерт кремшнита

Хорватский десерт кремшнита
Хорватский десерт кремшнита / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

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Ингредиенты:

  • 5 яиц;
  • 125 г муки;
  • 10 г крахмала;
  • пакетик ванилина;
  • 180 г сахара;
  • 375 мл сливок 30%;
  • литр молока;
  • 15 г желатина;
  • слоеное тесто.

Для глазури:

  • 100 г шоколада;
  • 75 г сливочного масла.

Как приготовить:

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  1. Тесто раскатать, проколоть вилкой. Запекать 20 минут при 180 градусах.
  2. Желтки взбить с сахаром и ванилином. Постепенно ввести крахмал и муку, помешивая.
  3. Молоко подогреть практически до кипения. Влить немного молока в желтковую массу. Быстро размешать до однородности и вылить к остальному молоку.
  4. Взбить белки в пиков, ввести в крем.
  5. Подготовить желатин по инструкции, ввести в крем.
  6. На дно формы выложить слоеную основы, сверху – крем, разровнять. Убрать в холодильник на 30 минут.
  7. Взбить сливки, покрыть тонким слоем крем.
  8. Шоколад растопить на водяной бане вместе с маслом. Полить кремшниту и убрать в холодильник до застывания.

Не пропустите рецепт очень простого десерта из Баварии. Он готовится быстро и из простых ингредиентов.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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