Простой рецепт хорватского десерта – тесто нужно готовое, слоеное (фото)

Называется этот десерт кремшнита и по своей красоте несколько схож на бостонский пирог. Правда, приготовить хорватское лакомство в разы быстрее и проще.
Называть кремшниту исключительно хорватской неправильно. Ее любят во многих европейских странах, но Хорватия десерт несколько преобразила и считает своим достоянием.
И именно в этой стране, около сорока лет тому назад, стали украшать кремшниту шоколадной глазурью. В другим местах она посыпается сахарной пудрой.
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Между слоями теста будет заварной крем, потом – слой взбитых сливок. Рецепт воспроизведен на странице vinegretteblog.
Хорватский десерт кремшнита
Ингредиенты:
- 5 яиц;
- 125 г муки;
- 10 г крахмала;
- пакетик ванилина;
- 180 г сахара;
- 375 мл сливок 30%;
- литр молока;
- 15 г желатина;
- слоеное тесто.
Для глазури:
- 100 г шоколада;
- 75 г сливочного масла.
Как приготовить:
- Тесто раскатать, проколоть вилкой. Запекать 20 минут при 180 градусах.
- Желтки взбить с сахаром и ванилином. Постепенно ввести крахмал и муку, помешивая.
- Молоко подогреть практически до кипения. Влить немного молока в желтковую массу. Быстро размешать до однородности и вылить к остальному молоку.
- Взбить белки в пиков, ввести в крем.
- Подготовить желатин по инструкции, ввести в крем.
- На дно формы выложить слоеную основы, сверху – крем, разровнять. Убрать в холодильник на 30 минут.
- Взбить сливки, покрыть тонким слоем крем.
- Шоколад растопить на водяной бане вместе с маслом. Полить кремшниту и убрать в холодильник до застывания.
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