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Простой рецепт "Школьного" пирожного – любимой выпечки детства

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
2 ноября, 10:14
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Это два песочных коржа, которые скрепляются прослойкой джема, тогда яблочного повидла, и украшается помадкой с ароматом лимона. Несмотря на простоту ингредиентов, "Школьное" было хитом среди миллионов школьников
Пирожное "Школьное" - рецепт
Пирожное "Школьное" - рецепт / Фото: instagram.com/sweet_foto_rnd/

Когда-то оно стоило 22 копейки и было бестселлером школьных столовых советского периода. Его так и называли – "Школьное". Ну или "полоски" с повидлом.

Именно яблочное повидло скрепляло два песочных ломтика пирожного. Самое вкусное – сахарная помадка со вкусом лимона, украшенная нитями из шоколада.

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Фудблогер sweet_foto_rnd очень рекомендует подержать тесто в холодильнике перед выпеканием минимум 30 минут, так вы получите его максимально рассыпчатым.

Несмотря на простоту ингредиентов, "Школьное" получается очень вкусным и может посоревноваться с именитыми, то есть известными во многих странах пирожными.

Пирожное "Школьное"

Ингредиенты для пирожного:

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  • Мука – 350-380 г
  • Сливочное масло – 200 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахарная пудра – 130 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Щепотка соли
  • Джем – 170 г

Для помадки:

  • Сахар – 250 г
  • Вода – 75 г
  • Сок лимона – 1 ч. л.

Как приготовить:

  1. Для помадки в сотейнике соединить сахар и воду. Довести до кипения, добавить сок лимона и варить несколько минут. Быстро охладить, поместив сотейник в кастрюлю с холодной водой.
  2. Когда помадка остынет до 50 градусов, взбить миксером до загустения. Накрыть пленкой в контакт и убрать в холодильник.
  3. Для теста смешать размягченное сливочное масло, сахарную пудру, соль, яйцо комнатной температуры. Взбить миксером до однородности.
  4. Муку просеять с разрыхлителем. Постепенно ввести муку и замесить тесто. Оно должно получиться мягким, но не липнуть к рукам. Убрать в холодильник на 30-60 минут, разделив его на 2 равные части.
  5. Раскатать каждую часть в прямоугольник и выпекать при температуре 200 градусов 15 минут.
  6. Один горячий корж смазать джемом, накрыть вторым коржом и дать остыть.
  7. Довести помадку до жидкого состояния в микроволновке, добавить немного воды до получения нужной консистенции и распределить по коржу.
  8. Когда помадка застынет, нарезать на прямоугольники.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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