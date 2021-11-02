Простой рецепт "Школьного" пирожного – любимой выпечки детства

Когда-то оно стоило 22 копейки и было бестселлером школьных столовых советского периода. Его так и называли – "Школьное". Ну или "полоски" с повидлом.
Именно яблочное повидло скрепляло два песочных ломтика пирожного. Самое вкусное – сахарная помадка со вкусом лимона, украшенная нитями из шоколада.
Фудблогер sweet_foto_rnd очень рекомендует подержать тесто в холодильнике перед выпеканием минимум 30 минут, так вы получите его максимально рассыпчатым.
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Несмотря на простоту ингредиентов, "Школьное" получается очень вкусным и может посоревноваться с именитыми, то есть известными во многих странах пирожными.
Пирожное "Школьное"
Ингредиенты для пирожного:
- Мука – 350-380 г
- Сливочное масло – 200 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сахарная пудра – 130 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Щепотка соли
- Джем – 170 г
Для помадки:
- Сахар – 250 г
- Вода – 75 г
- Сок лимона – 1 ч. л.
Как приготовить:
- Для помадки в сотейнике соединить сахар и воду. Довести до кипения, добавить сок лимона и варить несколько минут. Быстро охладить, поместив сотейник в кастрюлю с холодной водой.
- Когда помадка остынет до 50 градусов, взбить миксером до загустения. Накрыть пленкой в контакт и убрать в холодильник.
- Для теста смешать размягченное сливочное масло, сахарную пудру, соль, яйцо комнатной температуры. Взбить миксером до однородности.
- Муку просеять с разрыхлителем. Постепенно ввести муку и замесить тесто. Оно должно получиться мягким, но не липнуть к рукам. Убрать в холодильник на 30-60 минут, разделив его на 2 равные части.
- Раскатать каждую часть в прямоугольник и выпекать при температуре 200 градусов 15 минут.
- Один горячий корж смазать джемом, накрыть вторым коржом и дать остыть.
- Довести помадку до жидкого состояния в микроволновке, добавить немного воды до получения нужной консистенции и распределить по коржу.
- Когда помадка застынет, нарезать на прямоугольники.