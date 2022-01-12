Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ❄ Украина в снегу 🇰🇿 Протесты в Казахстане 💼 Дело против Порошенко

Блюдо к празднику

Рождественские десерты

Пост к Рождеству

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Простой рецепт сочных фрикаделек альбондигас и ароматного соуса к ним

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 января, 12:06
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Эти фрикадельки из Испании и отличаются небольшим размером, не более 4 сантиметров в диаметре. Для них нужен говяжий фарш, а для соуса, кроме прочего, – немного сухого белого вина
Испанские фрикадельки альбондигас и соус к ним
Испанские фрикадельки альбондигас и соус к ним / Фото: Коллаж: Сегодня

Фрикадельки, большие и маленькие, с разными соусами и без, есть во всех странах.

В Испании они все же небольшого размера и обязательно должны стоять на столе со специальным соусом.

Реклама

В соусе этом все привычно – лук, морковь и оливковое масло. Ну и особенность в некотором роде – сухое белое вино.

После формовки фрикадельки обжариваются, а потом запекаются в течение 15 минут вместе с соусом.

Рецепт взят со страницы vinegretteblog.

Реклама

Испанские фрикадельки альбондигас

Ингредиенты:

  • кусок белого хлеба;
  • 80 мл молока;
  • 600 г говяжьего фарша;
  • 2 зуб. чеснока;
  • по 1 шт. лук, яйцо;
  • 80 мл оливкового масла;
  • петрушка, мука, специи, соль, перец.

Для соуса:

  • 160 мл оливкового масла;
  • 450 г лука;
  • 1 шт. морковь;
  • 2 ст. л. муки;
  • 450 мл воды;
  • 120 мл белого сухого вина;
  • соль.

Как приготовить:

Реклама
  1. Лук очистить, нарезать крупно. Морковь нарезать кольцами.
  2. На оливковом масле обжарить лук в течение 10 минут, добавить морковь и муку и готовить еще 10 минут.
  3. Влить воду и вино. Добавить специи и готовить до загустения. Снять с огня, остудить и измельчить в блендере до однородности.
  4. Для фрикаделек хлеб замочить в молоке, лук и чеснок измельчить. Смешать фарш с луком и чесноком, добавить яйцо, хлеб и немного молока.
  5. По вкусу добавить специи, соль, перец и нарезанную петрушку.
  6. Разогреть духовку до 180 градусов.
  7. Руки смочить в оливковом масле и сформировать фрикадельки диаметром около 3,5 см. Обвалять в муке, лишнюю стряхнуть.
  8. Обжарить на хорошо разогретом оливковом масле до коричневого цвета.
  9. Переложить на застеленный противень, полить соусом и запекать около 15 минут.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять