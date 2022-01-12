Простой рецепт сочных фрикаделек альбондигас и ароматного соуса к ним

Эти фрикадельки из Испании и отличаются небольшим размером, не более 4 сантиметров в диаметре. Для них нужен говяжий фарш, а для соуса, кроме прочего, – немного сухого белого вина

Испанские фрикадельки альбондигас и соус к ним / Фото: Коллаж: Сегодня

Фрикадельки, большие и маленькие, с разными соусами и без, есть во всех странах.

В Испании они все же небольшого размера и обязательно должны стоять на столе со специальным соусом.

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В соусе этом все привычно – лук, морковь и оливковое масло. Ну и особенность в некотором роде – сухое белое вино.

После формовки фрикадельки обжариваются, а потом запекаются в течение 15 минут вместе с соусом.

Рецепт взят со страницы vinegretteblog.

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Испанские фрикадельки альбондигас

Ингредиенты:

кусок белого хлеба;

80 мл молока;

600 г говяжьего фарша;

2 зуб. чеснока;

по 1 шт. лук, яйцо;

80 мл оливкового масла;

петрушка, мука, специи, соль, перец.

Для соуса:

160 мл оливкового масла;

450 г лука;

1 шт. морковь;

2 ст. л. муки;

450 мл воды;

120 мл белого сухого вина;

соль.

Как приготовить:

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