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Простой рецепт творожного пудинга на манке

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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18 января, 08:25
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Сначала нужно сварить манку, а потом соединить ее с творогом, рикоттой и сахаром. При желании к будущему пудингу можно добавить размороженные ягоды или немного сухофруктов
Творожный пудинг
Творожный пудинг / Фото: instagram.com/eremina_natalia

Уже из состава этого десерта понятно – пудинг просто обязан получиться невероятным и с насыщенным сливочным вкусом.

Кстати, в Австрии есть нудельны, практически с идентичным составом. Разве что в них добавляется миндаль, и они варятся.

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Если вдруг не окажется рикотты, то можно взять другой сливочный сыр или увеличить количество масла. Запекаться пудинг будет не более одного часа.

Рецепт от фудблогера narisovano.

Пудинг творожный на манке

Пудинг творожный на манке
Пудинг творожный на манке / Фото: instagram.com/narisovano/


Ингредиенты:

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  • 180 г творога;
  • 250 г рикотты;
  • 100 г сахара;
  • по 250 г молока, воды;
  • 30 г сливочного масла
  • 100 г манки;
  • 2 белка от яиц С1.

Здесь найдете рецепт нежной запеканки с рисом, творогом и яблоками.

Как приготовить:

  1. Смешать творог, рикотту и сахар.
  2. В кастрюле соединить молоко, воду и масло. Поставить на огонь. Довести практически до кипения. Убавить огонь и тонкой струйкой всыпать манку, постоянно помешивая венчиком. Варить до мягкого загустения. Снять с огня, немного остудить.
  3. Добавить манную кашу к творожной массе, перемешать до однородности.
  4. Два белка взбить в пену, как для безе. Аккуратно вмешать в тесто.
  5. Форму смазать маслом, присыпать мукой. Выложить массу, разровнять.
  6. Выпекать при 180 градусах около 60 минут. Остудить в форме.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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