Простой рецепт творожного пудинга на манке

Уже из состава этого десерта понятно – пудинг просто обязан получиться невероятным и с насыщенным сливочным вкусом.
Кстати, в Австрии есть нудельны, практически с идентичным составом. Разве что в них добавляется миндаль, и они варятся.
Если вдруг не окажется рикотты, то можно взять другой сливочный сыр или увеличить количество масла. Запекаться пудинг будет не более одного часа.
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Рецепт от фудблогера narisovano.
Пудинг творожный на манке
Ингредиенты:
- 180 г творога;
- 250 г рикотты;
- 100 г сахара;
- по 250 г молока, воды;
- 30 г сливочного масла
- 100 г манки;
- 2 белка от яиц С1.
Здесь найдете рецепт нежной запеканки с рисом, творогом и яблоками.
Как приготовить:
- Смешать творог, рикотту и сахар.
- В кастрюле соединить молоко, воду и масло. Поставить на огонь. Довести практически до кипения. Убавить огонь и тонкой струйкой всыпать манку, постоянно помешивая венчиком. Варить до мягкого загустения. Снять с огня, немного остудить.
- Добавить манную кашу к творожной массе, перемешать до однородности.
- Два белка взбить в пену, как для безе. Аккуратно вмешать в тесто.
- Форму смазать маслом, присыпать мукой. Выложить массу, разровнять.
- Выпекать при 180 градусах около 60 минут. Остудить в форме.