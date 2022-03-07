Рецепт простого салата "8 Марта" из рыбных консервов и плавленого сыра

Консервы могут быть любыми, кости тщательно убираем. Идеально, если есть консервированный тунец и свежий огурец

Салат "8 Марта" / Фото: Инстаграм

Когда хочется хоть немного, но праздника, в нашем случае 8 Марта, то все-таки вполне возможно организовать достойный и полноценный стол.

Вероятно, один из самых главных салатов этого дня – в виде восьмерки. Конечно, ингредиенты тоже могут другими, вашими любимыми.

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Формировать этот салат нужно на продолговатой тарелке с помощью двух стаканов с разным диаметром горлышка.

Если у вас маринованный огурец, важно, чтобы на вкус он был не слишком острым. Сок из него нужно тщательно отжать.

Салат "8 Марта" с консервированным тунцом

Салат "8 Марта" с консервированным тунцом / Фото: instagram.com/kitchen_every_day

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Ингредиенты:

1 банка консервированного тунца в собственном соку;

5 яиц:

1 свежий огурец или 1 маринованный;

50 г плавленого сыра;

зелень для украшения;

майонез или соус.

Для соуса:

150 г сметаны;

по 1 ч. л. горчицы, соевого соуса.

Рецепт холодных закусок на 8 Марта из печени трески найдете здесь.

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Как приготовить: