Пышная паляница – рецепт наших бабушек от украинского фудблогера

Вкусный домашний хлеб и на сковороде можно сделать даже если нет яиц, об этом мы рассказывали.
Паляница – украинский домашний хлеб и сложно сказать, сколько веков она выручала нас в непростые времена.
Слишком тонкое тесто – получится сухая паляница, слишком толстое – паляница может не пропечься.
Далее по теме
Автор рецепта, фудблогер Лилия Цвит говорит, что вместо кефира может быть любой кисломолочный продукт.
Паляница на кефире
Ингредиенты:
- кефир – 2 ст.;
- сахар – 1 ст. л.;
- соль – 1 ч. л.;
- специи – по желанию;
- сода – 1 ч. л. с верхом;
- уксус – 1 ст. л.;
- мука – 800 г.
Здесь найдете рецепт трубочек с начинкой из риса и вареных яиц. Их можно подавать к первым блюдам.
Как приготовить:
- В кефир добавить соль, сахар, специи, соду. Все хорошо перемешать.
- Добавить муку, замесить тесто. Не забивайте тесто мукой. Накрыть полотенцем и оставить на 10 минут.
- Разделить тесто на равные части, в зависимости от размера сковородки.
- Сформировать паляницы толщиной в палец.
- Обжаривать под крышкой на маленьком огне и на сухой сковороде с двух сторон.
- Готовые паляницы накрыть чистым полотенцем и дать им отдохнуть.
Здесь смотрите, как замесить тесто для этих паляниц.