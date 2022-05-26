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Пышные домашние булочки с масляной начинкой – рецепт без заморочек

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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26 мая, 10:00
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К сливочному маслу для начинки добавьте сахар по вкусу. Можно использовать повидло, джем или мак. После замеса тесту нужен один час на расстойку
Домашние дрожжевые булочки
Домашние дрожжевые булочки

Домашние булочки могут быть вместо хлеба, а бывают такими, что от них сложно оторваться.

Эти просто обязаны получиться воздушными. Для этого важно контролировать количество муки. Из заявленных шестисот граммов может понадобится чуть больше или меньше.

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После замеса дайте тесту отдохнуть минут 40-60 и слегка обомните перед тем, как раскатывать его в прямоугольник.

Автор рецепта Цветкова Наталья уверяет, что эта сдоба поселится у вас надолго.

Домашние булочки

Домашние булочки
Домашние булочки / Фото: Цветкова Наталья

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Ингредиенты:

  • 2 яйца;
  • 1,5 ст. л. сухих дрожжей;
  • 1,5 ст. молока;
  • 100 г сахара;
  • щепотка соли;
  • 600 г муки;
  • 100 г сливочного масла (маргарин);
  • одно яйцо для смазки.

Для начинки:

  • сливочное масло;
  • сахар.

Как приготовить:

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  1. В теплом молоке развести дрожжи, перемешать и оставить на 15 минут.
  2. В молоко вбить яйца, добавить сахар и соль. Хорошо перемешать.
  3. Добавить 5-6 ст. л. просеянной муки и влить растопленное сливочное масло.
  4. Добавлять муку частями, замешивая тесто.
  5. Тесто выложить на стол, смазанный растительным маслом. Вымешивать 7 минут. Если тесто слишком липкое, немного вмесить муки.
  6. Выложить тесто в миску, смазанную растительным маслом. Тесто тоже смазать. Накрыть полотенцем и оставить на час.
  7. Тесто разделить на две части. Одну убрать под полотенце, вторую раскатать в прямоугольник толщиной 1-2 см.
  8. Смазать теплым растительным маслом, посыпать сахаром и скрутить в рулет. Нарезать на кусочки толщиной 5 см.
  9. Защипнуть нижний край, чтобы не вытекла начинка, и выложить на застеленный противень защепленным краем вниз. Накрыть полотенцем и оставить на 25 минут.
  10. Смазать взбитым яйцом и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут.

Подробнее о процессе вымешивания теста смотрите в видео.

Во Франции пекут простые булочки гужеры из заварного теста, они могут быть сладкими, но правильно их выпекать с твердым сыром.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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