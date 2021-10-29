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Рагу из свинины в мультиварке – рецепт с красным вином, оливками и помидорами

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
29 октября, 19:00
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Не нужно бояться присутствия оливок, они никак не испортят вкус. Помидоры в рецепте консервированные в собственном соку, но хуже не станет, если использовать свежие
Рагу из свинины в мультиварке
Рагу из свинины в мультиварке / Фото: cooking.nytimes.com

Рагу – лучший представитель из списка комфортной еды. Оно не требует особых усилий: нужно просто нарезать все, что в него входит, возможно, обжарить некоторые ингредиенты, сложить вместе и ждать, пока оно тушится.

Максимально удобно, когда это дело происходит в мультиварке.

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Для рецепта от The New York Times нужны семена кориандра. Интересно, что авторы этого рагу советуют слегка обжарить их на сухой сковороде, немного потолочь и ставить в холодильнике на полчаса.

Итак, пока готовите любимый гарнир, рагу готовится оказаться за тихим семейным столом.

Рагу из свинины в мультиварке

Ингредиенты:

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  • 800 г свинины, нарезанной небольшими кусками;
  • 6 зуб. чеснока, пропущенные через пресс;
  • по 1 ст. л. нарезанного свежего розмарина; нарезанного шалфея;
  • большая щепотка хлопьев красного перца;
  • 1 ч. л. семян кориандра;
  • 100 мл сухого красного вина;
  • банка помидоров в собственном соку (можно заменить свежими);
  • 2 шт. моркови, нарезанной ломтиками;
  • 100 г зеленых оливок без косточек;
  • соль, перец, оливковое масло;
  • петрушка или базилик – для подачи.

Как приготовить:

  1. Приправьте свинину солью и перцем. В большой миске смешайте свинину, чеснок, розмарин, шалфей и хлопья красного перца.
  2. На сухой сковороде поджарьте семена кориандра до появления аромата 1-2 минуты. Слегка измельчите и поставьте в холодильник на 30 минут.
  3. Включите мультиварку в режиме тушения. Добавьте 1 столовую ложку масла и дайте ему нагреться в течение нескольких секунд, затем добавьте одну часть свинины, дайте подрумяниться от 2 до 3 минут с каждой стороны, затем переложите на тарелку. И так со всей свининой.
  4. Добавьте вино и дайте закипеть, готовьте примерно 2 минуты. Измельчите помидоры и положите в чашу. Верните свинину, добавьте морковь и 100 мл стакана воды. Готовьте 45 минут.
  5. Переложите свинину на блюдо. Добавьте оливки, доведите до вкуса специями.
  6. Выложите соус на свинину, украсьте петрушкой и базиликом.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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