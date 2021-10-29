Рагу из свинины в мультиварке – рецепт с красным вином, оливками и помидорами

Рагу – лучший представитель из списка комфортной еды. Оно не требует особых усилий: нужно просто нарезать все, что в него входит, возможно, обжарить некоторые ингредиенты, сложить вместе и ждать, пока оно тушится.
Максимально удобно, когда это дело происходит в мультиварке.
Для рецепта от The New York Times нужны семена кориандра. Интересно, что авторы этого рагу советуют слегка обжарить их на сухой сковороде, немного потолочь и ставить в холодильнике на полчаса.
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Итак, пока готовите любимый гарнир, рагу готовится оказаться за тихим семейным столом.
Рагу из свинины в мультиварке
Ингредиенты:
- 800 г свинины, нарезанной небольшими кусками;
- 6 зуб. чеснока, пропущенные через пресс;
- по 1 ст. л. нарезанного свежего розмарина; нарезанного шалфея;
- большая щепотка хлопьев красного перца;
- 1 ч. л. семян кориандра;
- 100 мл сухого красного вина;
- банка помидоров в собственном соку (можно заменить свежими);
- 2 шт. моркови, нарезанной ломтиками;
- 100 г зеленых оливок без косточек;
- соль, перец, оливковое масло;
- петрушка или базилик – для подачи.
Как приготовить:
- Приправьте свинину солью и перцем. В большой миске смешайте свинину, чеснок, розмарин, шалфей и хлопья красного перца.
- На сухой сковороде поджарьте семена кориандра до появления аромата 1-2 минуты. Слегка измельчите и поставьте в холодильник на 30 минут.
- Включите мультиварку в режиме тушения. Добавьте 1 столовую ложку масла и дайте ему нагреться в течение нескольких секунд, затем добавьте одну часть свинины, дайте подрумяниться от 2 до 3 минут с каждой стороны, затем переложите на тарелку. И так со всей свининой.
- Добавьте вино и дайте закипеть, готовьте примерно 2 минуты. Измельчите помидоры и положите в чашу. Верните свинину, добавьте морковь и 100 мл стакана воды. Готовьте 45 минут.
- Переложите свинину на блюдо. Добавьте оливки, доведите до вкуса специями.
- Выложите соус на свинину, украсьте петрушкой и базиликом.