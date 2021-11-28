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Рассыпчатые и в меру сладкие – рецепт рогаликов ругелах, которые обожают в Израиле

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
28 ноября, 16:15
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За счет своей рецептуры ругелах могут храниться в герметичном контейнере до месяца. Для начинки нужен абрикосовый или малиновый джем, грецкие орехи и корица
Рогалики ругелах
Рогалики ругелах / Фото: cooking.nytimes.com

Сложно найти хоть одну пекарню в Израиле, где, кроме всего прочего, не лежали бы красиво в ряд рогалики ругелах. Их в этой стране обожают. Евреи в других странах научили местных выпекать их.

Что касается начинки, то здесь можно разгуляться – изюм, орехи, финики, корица, сушеные ягоды.

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В рецепте от The New York Times используется абрикосовый или малиновый джем, корица и орехи.

Взяв во внимание мировую карту выпечки и сравнив ее разных представителей, можно сделать вывод: ругелах однозначно выиграют в плане сроков хранения.

Например, вкуснейшие мальтийские пирожки пастицци лучше съесть сразу. А рогалики из Израиля могут храниться в герметичном контейнере до месяца.

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Рогалики ругелах с джемом

Для теста:

  • 120 г холодного сливочного сыра;
  • 8 ст. л. несоленого сливочного масла;
  • 250 г универсальной муки;
  • щепотка соли.

Для начинки:

  • 150 г малинового или абрикосового джема;
  • 2 ст. л. сахара;
  • половина ч. л. молотой корицы;
  • 100 г измельченных орехов;
  • 50 г сушеных ягод;
  • 120 г измельченного шоколада.

Для глазури:

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  • 1 большое яйцо;
  • 1 ч. л. холодной воды;
  • 2 ст. л. сахара.

Как приготовить:

  1. Достаньте сливочное масло и сыр из холодильника, оставьте при комнатной температуре на 10-15 минут.
  2. Соедините муку и соль, добавьте нарезанное сливочное масло и сыр, перемешайте с помощью блендера или комбайна. Соберите тесто в шар и разделите пополам. Оберните в пленку и уберите в холодильник на несколько часов.
  3. Для начинки нагрейте джем в кастрюле на слабом огне, охладите. Смешайте сахар и корицу.
  4. Выстелите противень пергаментом.
  5. Достаньте из холодильника одну часть теста. На присыпанной мукой поверхности раскатайте тесто 1 см толщиной.
  6. Смажьте тонким слоем джема и посыпьте его половиной сахара с корицей. Посыпьте половиной орехов, половиной сушеных ягод и измельченного шоколада. Накройте начинку вощеной бумагой и аккуратно вдавите ее в тесто.
  7. Разрежьте тесто на 16 треугольников. Сформируйте рогалики и поставьте в холодильник минимум на 30 минут. Повторите то же самое со второй частью теста.
  8. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  9. Смешайте яйцо и воду и нанесите немного глазури на каждый ругелах. Посыпьте сахаром.
  10. Выпекайте 20-25 минут. Дайте остыть в духовке.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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