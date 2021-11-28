Рассыпчатые и в меру сладкие – рецепт рогаликов ругелах, которые обожают в Израиле

За счет своей рецептуры ругелах могут храниться в герметичном контейнере до месяца. Для начинки нужен абрикосовый или малиновый джем, грецкие орехи и корица

Рогалики ругелах / Фото: cooking.nytimes.com

Сложно найти хоть одну пекарню в Израиле, где, кроме всего прочего, не лежали бы красиво в ряд рогалики ругелах. Их в этой стране обожают. Евреи в других странах научили местных выпекать их.

Что касается начинки, то здесь можно разгуляться – изюм, орехи, финики, корица, сушеные ягоды.

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В рецепте от The New York Times используется абрикосовый или малиновый джем, корица и орехи.

Взяв во внимание мировую карту выпечки и сравнив ее разных представителей, можно сделать вывод: ругелах однозначно выиграют в плане сроков хранения.

Например, вкуснейшие мальтийские пирожки пастицци лучше съесть сразу. А рогалики из Израиля могут храниться в герметичном контейнере до месяца.

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Рогалики ругелах с джемом

Для теста:

120 г холодного сливочного сыра;

8 ст. л. несоленого сливочного масла;

250 г универсальной муки;

щепотка соли.

Для начинки:

150 г малинового или абрикосового джема;

2 ст. л. сахара;

половина ч. л. молотой корицы;

100 г измельченных орехов;

50 г сушеных ягод;

120 г измельченного шоколада.

Для глазури:

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1 большое яйцо;

1 ч. л. холодной воды;

2 ст. л. сахара.

Как приготовить: