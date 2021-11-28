Рассыпчатые и в меру сладкие – рецепт рогаликов ругелах, которые обожают в Израиле

Сложно найти хоть одну пекарню в Израиле, где, кроме всего прочего, не лежали бы красиво в ряд рогалики ругелах. Их в этой стране обожают. Евреи в других странах научили местных выпекать их.
Что касается начинки, то здесь можно разгуляться – изюм, орехи, финики, корица, сушеные ягоды.
В рецепте от The New York Times используется абрикосовый или малиновый джем, корица и орехи.
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Взяв во внимание мировую карту выпечки и сравнив ее разных представителей, можно сделать вывод: ругелах однозначно выиграют в плане сроков хранения.
Например, вкуснейшие мальтийские пирожки пастицци лучше съесть сразу. А рогалики из Израиля могут храниться в герметичном контейнере до месяца.
Рогалики ругелах с джемом
Для теста:
- 120 г холодного сливочного сыра;
- 8 ст. л. несоленого сливочного масла;
- 250 г универсальной муки;
- щепотка соли.
Для начинки:
- 150 г малинового или абрикосового джема;
- 2 ст. л. сахара;
- половина ч. л. молотой корицы;
- 100 г измельченных орехов;
- 50 г сушеных ягод;
- 120 г измельченного шоколада.
Для глазури:
- 1 большое яйцо;
- 1 ч. л. холодной воды;
- 2 ст. л. сахара.
Как приготовить:
- Достаньте сливочное масло и сыр из холодильника, оставьте при комнатной температуре на 10-15 минут.
- Соедините муку и соль, добавьте нарезанное сливочное масло и сыр, перемешайте с помощью блендера или комбайна. Соберите тесто в шар и разделите пополам. Оберните в пленку и уберите в холодильник на несколько часов.
- Для начинки нагрейте джем в кастрюле на слабом огне, охладите. Смешайте сахар и корицу.
- Выстелите противень пергаментом.
- Достаньте из холодильника одну часть теста. На присыпанной мукой поверхности раскатайте тесто 1 см толщиной.
- Смажьте тонким слоем джема и посыпьте его половиной сахара с корицей. Посыпьте половиной орехов, половиной сушеных ягод и измельченного шоколада. Накройте начинку вощеной бумагой и аккуратно вдавите ее в тесто.
- Разрежьте тесто на 16 треугольников. Сформируйте рогалики и поставьте в холодильник минимум на 30 минут. Повторите то же самое со второй частью теста.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Смешайте яйцо и воду и нанесите немного глазури на каждый ругелах. Посыпьте сахаром.
- Выпекайте 20-25 минут. Дайте остыть в духовке.
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