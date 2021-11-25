Рецепт ананасового пирога-пудинга, где начинки в 5 раз больше, чем теста

Чтобы приготовить начинку, ананас нужно измельчить в блендере и уварить его до плотного состояния в сотейнике. Тесто будет на дне пирога и тонким пластом накрывать его сверху

Ананасовый пирог-пудинг / Фото: Vinastar Channel

Этот пирог-пудинг стоит попробовать прежде всего тем, кто никогда не использовал ананас в выпечке. Как уверяют кулинары из Vinastar Channel, он получается невероятно ароматным и нежным.

К тому же, быстро не засохнет, если держать его под пленкой в холодильнике. Для начинки нужно 500 граммов спелого сладкого ананаса. Когда будете готовить ее, а она варится в сотейнике, постоянно помешивайте массу.

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Если есть ощущение, что в рецептуре слишком много сахара, его количество можно уменьшать.

И последнее – это настоящая находка для тех, кто предпочитает в любых пирогах начинку, а не тесто.

Ананасовый пирог-пудинг

Ингредиенты:

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500 г ананаса;

160 г сахара;

650 мл воды;

150 г кукурузного крахмала;

250 г универсальной муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

27 г сухого молока;

90 г несоленого сливочного масла;

90 мл мл воды;

50 г сахара;

щепотка соли.

Как приготовить: