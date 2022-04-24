Рецепт ароматных шампиньонов на костре, их можно сделать и в духовке

Что бы мы не делали с шампиньонами, очень вкусно замариновали или нажарили на костре в каком-нибудь оригинальном соусе, – это беспроигрышная горячая закуска.
Что касается соуса, то для этих грибов нужен йогурт или густой кефир, немного чеснока и копченая паприка. По вкусу добавьте соевый соус.
Мариноваться шампиньоны должны минимум час, зато готовятся за считаные минуты.
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Если будете запекать, то их тоже можно насадить на шпажки и готовить при температуре 200-220 градусов около 15 минут.
Рецепт со страницы tasy_o_pp.
Шампиньоны на костре
Ингредиенты:
- шампиньоны – 500 г;
- чеснок – 2-3 зубчика;
- йогурт натуральный – 3 ст. л.;
- паприка – 1 ч. л.;
- соль, перец – по вкусу.
Как готовят шампиньоны в Грузии, которые могут стать и отличным ужином, читайте здесь.
Как приготовить:
- Шампиньоны помыть и обсушить.
- Для маринада соединить йогурт, пропущенный через пресс чеснок, посолить, поперчить. Хорошо перемешать. По желанию можно добавить столовую ложку соевого соуса.
- Грибы сложить в миску или в пакет с застежкой. Добавить маринад. Аккуратно перемешать, убрать в холодильник на 1-2 часа.
- Насадить маринованные шампиньоны на шампуры и обжарить над раскаленными углями 10-15 минут.
Шампиньоны используются и в очень оригинальных мясных хинкали. Рецепт узнаете здесь.