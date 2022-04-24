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Рецепт ароматных шампиньонов на костре, их можно сделать и в духовке

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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24 апреля, 14:18
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Перед тем, как их пожарить или запечь, нужно подержать минимум час в маринаде на основе натурального йогурта, чеснока и соевого соуса
Как приготовить шампиньоны на костре
Как приготовить шампиньоны на костре / Фото: freepik.com

Что бы мы не делали с шампиньонами, очень вкусно замариновали или нажарили на костре в каком-нибудь оригинальном соусе, – это беспроигрышная горячая закуска.

Что касается соуса, то для этих грибов нужен йогурт или густой кефир, немного чеснока и копченая паприка. По вкусу добавьте соевый соус.

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Мариноваться шампиньоны должны минимум час, зато готовятся за считаные минуты.

Если будете запекать, то их тоже можно насадить на шпажки и готовить при температуре 200-220 градусов около 15 минут.

Рецепт со страницы tasy_o_pp.

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Шампиньоны на костре

Шампиньоны на костре
Шампиньоны на костре / Фото: instagram.com/elena_mikulchik/

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 500 г;
  • чеснок – 2-3 зубчика;
  • йогурт натуральный – 3 ст. л.;
  • паприка – 1 ч. л.;
  • соль, перец – по вкусу.

Как готовят шампиньоны в Грузии, которые могут стать и отличным ужином, читайте здесь.

Как приготовить:

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  1. Шампиньоны помыть и обсушить.
  2. Для маринада соединить йогурт, пропущенный через пресс чеснок, посолить, поперчить. Хорошо перемешать. По желанию можно добавить столовую ложку соевого соуса.
  3. Грибы сложить в миску или в пакет с застежкой. Добавить маринад. Аккуратно перемешать, убрать в холодильник на 1-2 часа.
  4. Насадить маринованные шампиньоны на шампуры и обжарить над раскаленными углями 10-15 минут.

Шампиньоны используются и в очень оригинальных мясных хинкали. Рецепт узнаете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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