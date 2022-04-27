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Рецепт белоснежного песочного печенья из Букингемского дворца

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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27 апреля, 17:24
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Муку, кукурузный крахмал и сахарную пудру предварительно просейте. Печенье может быть прямоугольной или круглой формы
Песочное печенье, которое подают к чаю Елизавете ІІ
Песочное печенье, которое подают к чаю Елизавете ІІ / Фото: www.31daily.com

Рацион королевской семьи и рецепты, соответственно, были и будут в центре внимания. И каждый раз мы убеждаемся, что едят монархи обычную еду. Во всяком случае, нам так сообщают их повара.

Меган Маркл, например, любит и даже печет банановый хлеб, он больше похож на кекс.

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Елизавета ІІ очень тепло относится к выпечке, в частности, к этому песочному печенью. Традиционная его форма прямоугольная и с дырочками наверху, их можно сделать с помощью вилки.

Еще теплым печенье нужно слегка посыпать сахаром. Рецепт нашли на сайте 31daily.com.

Печенье королевы Елизаветы ІІ

Печенье королевы Елизаветы
Печенье королевы Елизаветы / Фото: www.31daily.com

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Ингредиенты:

  • 240 г сливочного масла комнатной температуры;
  • 1 стакан сахарной пудры;
  • 100 г просеянного кукурузного крахмала;
  • 2 стакана универсальной муки;
  • сахар для посыпки.

Как приготовить:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Просейте сахарную пудру и кукурузный крахмал к размягченному маслу. Замесите тесто.
  3. Раскатайте тесто до толщины чуть больше одного сантиметра. Нарежьте прямоугольниками или вырежьте кружочки. Наколите поверхность вилкой.
  4. Переложите на застеленный и смазанный маслом противень. Выпекайте от 10 до 15 минут или до золотистого цвета.
  5. Украсьте сахаром.

Рецепт любимого пирога принца Гарри читайте здесь. Для него нужны мясо и картофельное пюре.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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